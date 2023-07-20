Кримський міст страждає дуже креативно: експерт спрогнозував, як станеться третій удар

За словами експерта, на мосту була величезна охорона та контроль, але це не допомогло. Тому третій удар – лише питання часу.

Третій удар по Кримському мосту попри всі заходи безпеки окупантів цілком реальний і може бути раптовим і несподіваним.

Таку думку висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він звернув увагу, що ремонт Кримського мосту для окупантів та місцевих колаборантів – це величезна можливість збагатитися за рахунок різних корупційних схем.

"Крім сакрального значення міст — це велика каструля, з якої можна їсти дуже багато і дуже довго. Ніхто грошей шкодувати на цю штуку не буде. Зараз є вікно можливостей намалювати все, що завгодно в кошторис", — каже експерт.

Ступак наголосив на професіоналізмі українських спецслужб (які до речі заперечують причетність до вибухів).

"Зверніть увагу, Кримський міст страждає дуже креативно... У жовтні минулого року він постраждав, коли вантажівка, начинена вибухівкою, проїхала Кримським мостом і вибухнула якраз у той момент, коли з ним порівнявся ешелон з паливом... Почали перевіряти всі автомобілі .

Наші спецслужби спрацювали на випередження, вирішили більше не тягати машини на міст, вирішили вдарити під мостом із використанням дронів. Спрацювало. При тому, що там була велика охорона, надводні кораблі, катери протидиверсійні.

Росгвардія патрулювала із переносними зенітними комплексами... Зрозуміло, що зараз посилять (охорону), кораблі виставлять біля кожної опори. Нехай краще корабель втопиться, а міст не постраждає. Я більше, ніж впевнений, що третій удар може бути раптовим і несподіваним", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що в ніч на 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи.

У Кремлі майже відразу заявили, що це два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.

Диктатор Путін пригрозив пригрозив Україні "відповіддю" та заявив, що Міноборони Росії вже готує відповідні пропозиції.

У ГУР заявили, що українська розвідка не підтверджує та не спростовує причетності до вибуху.