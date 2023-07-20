Кримський міст знову закрили для проїзду: там лунала повітряна тривога

Вночі 20 липня Кримський міст знову закрили для проїзду. Там оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили гауляйтери окупованого Криму.

Окупанти о 23:30 заявили, що Кримський міст тимчасово закрили та оголосили там повітряну тривогу. Що саме загрожує незаконній конструкції в окупованому Криму - гауляйтери не уточнили.

Станом на 23:45 загарбники оголосили про відбій повітряної загрози. Також там додали, що рух Кримським мостом відновлений.

Нагадаємо, ввечері, 20 липня, водії, які їхали через Кримський міст почули сигнал повітряної тривоги. Їм було наказано негайно покинути незаконно зведену конструкцію.

Зазначимо, що на Кримському мосту в ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи, внаслідок чого обвалився один із його прольотів. Окупанти у цьому звинуватили Україну та заговорили про "помсту". Традиційно терористична армія почала вночі стріляти по житлових будинках, в яких сплять українці.

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