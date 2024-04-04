Кримському мосту залишилось недовго: Черник заявив, що Україна має зброю для його знищення

Кримському мосту залишилося недовго, і це розуміють самі росіяни. Оскільки західні партнери досі не ухвалили рішення про передавання далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу для знищення мосту.

Про це військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник поінформував у щоденному зведенні для "24 каналу".

Черник пояснив, чому росіяни розуміють, що Кримський міст таки буде знищений.

"Те, що росіяни будують альтернативну логістичну гілку по суходолу, вказує на їхнє розуміння, що мосту приходить кінець", – сказав експерт, маючи на увазі будівництво залізниці з російського Ростова-на-Дону до окупованого Криму.

Він пояснив, що аби зруйнувати міст завдовжки 18 км так, щоб він уже не підлягав ремонту, необхідний великий змішаний залп крилатих ракет та для відволікання російської ППО – великий рій безпілотників.

Яка зброя є в України для знищення Кримського мосту

За словами Черника, оскільки партнери України досі не ухвалили рішення про передавання їй далекобійної зброї, держава може використати і свою альтернативу – оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" (або "Сапсан"). Він був розроблений ще до початку повномасштабної війни. Один комплекс вже навіть був проданий до Саудівської Аравії. Експерт також вказав, що за цей час комплекс могли модернізувати або проводити інші розробки.

Крім того, в України є на озброєнні береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" з ракетою Р-360, дальність польоту якої сягає до 300 км. Варто звернути увагу, що відстань до Кримського мосту із, наприклад, Гуляйполя – це 240 км.

"Однак залп має бути змішаний, однієї балістики замало", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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Черник оцінив, коли США розблокують допомогу

Черник також розповів, що зараз на фронті терміново необхідна зброя із поки що заблокованого пакету допомоги від США. Однак експерт переконаний, що невдовзі цей пакет розблокують. Ймовірно, – це тижні.

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"Першою чергою потрібно, щоб американці відважилися надати касетні боєприпаси до Himars", – зазначив полковник запасу.

Він додав, що до того ж винищувачі F-16 можуть брати на борт ефективні касетні бомби із понад 242 ударними елементами.

Черник пов'язує затримку пакета американської допомоги з ваганнями суспільства. Він пояснив, що США – дуже демократизована країна, в якій думка суспільства важить багато, і до якої дослухаються високопосадовці. Оскільки в інформаційному просторі існують різні думки щодо постачання важкої зброї та техніки до України, американці досі сумніваються.

До слова, напередодні видання The Guardian із посиланням на анонімного високопосадовця ГУР Міноборони України повідомило, що Кримський міст буде знищений у першій половині 2024 року.

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