Кринки майже повністю зруйновані: що відомо про Сили оборони на цьому напрямку

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області, незважаючи на складну ситуацію в районі села Кринки.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявляє, що Сили оборони України продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, яке повністю знищене росіянами.

Про це він розповів у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".

"При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", – сказав він.

За його словами, по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" саме Придніпровський напрямок є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".

"Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними", – сказав Лиховій.

Нагадаємо, росіяни намагаються протиснути лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині та з Урожайного на Донеччині. Чому так сталося та хто ухвалив ці рішення - в матеріалі ТСН.ua.

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