Кринки залишаються згубним місцем для росіян: Коваленко розповів, що там зараз відбувається

Олександр Ковалено зазначив, що для Путіна початок його виборчої кампанії нічим не повинен бути затьмарений, а от Кринки йому як кістка у горлі.

Тиждень тому Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про те, що село Кринки на Херсонщині взято під контроль російських окупаційних військ та зачищене. Точніше, якщо конкретизувати, це Путін змусив Шойгу зробити таку заяву, пославшись на доповідь генерала Теплинського. Тим часом сьогодні 27 лютого, а Кринки як були, так і залишаються згубним місцем для росіян, які туди заходять. Навіть тих, що всього на хвилинку, зняти селфі з триколорною ганчіркою на руїнах.

Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у Telegram.

"Підрозділи 26-го МСП 70-й ОМСД и 337-го ДШП 104-й ДШД продовжують безуспішні штурми українського плацдарму, тим самим наближаючи неминучий розбір польотів. Очевидно, що для Путіна початок його виборчої кампанії, нічим не має бути затьмарений. А от Кринки як кістка в горлі, причому не вперше це відзначається. Якийсь час тому він уже відзначився своєю заявою стосовно Кринок, що у росіян там незначні санітарні втрати. Йому це село болить і свердлить", — написав експерт.

Коваленко зазначив, що не за горами зеленка і ось тут найцікавіше – хто перший заволодіє пануванням у лісосмугах та масивах. "І коли це почне відбуватися, хто виявиться винним? Все правильно. Не Путін. Не Шойгу. А Теплинський, який 20 лютого за столом навіть не сидів, але якого зробили оленяр і бліда моль в історії із "зачисткою" Кринок головним цапом-відбувайлом", – підсумував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, окупанти раптово послабили штурм Кринок на Лівобережжі. Росії стає дедалі складніше мотивувати свої війська штурмувати український плацдарм у Кринках.