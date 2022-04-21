Криптобіржа Binance заявила про обмеження доступу користувачам із Росії

Одна з найбільших криптобірж світу Binance обмежить доступ користувачам із Росії.

Про це повідомляється на сайті біткоїнбіржі.

Так, облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000, будуть обмежені. Користувачі наразі зможуть використовувати тільки функцію виведення. Такі обмеження запроваджуються в рамках санкції ЄС проти РФ через агресію в Україні.

"Відповідно до п'ятого пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії, Binance зобов'язана обмежити послуги для громадян Росії або фізичних осіб, які проживають в Росії, або юридичних осіб, зареєстрованих в Росії, які мають криптоактиви, що перевищують 10 000 євро. Тому ми вимагаємо від вас завершити перевірку підтвердження адреси. Рахунки, які підпадають під це обмеження, будуть переведені в режим лише зняття коштів. На цих рахунках не буде дозволено здійснювати депозити чи торгівлю", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що рахунки росіян, які проживають за межами Росії та рахунки російських громадян або осіб, які проживають в РФ, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує €10 000, не будуть порушені та залишаться активними.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Низка міжнародних компаній заявили про припинення своєї діяльності та постачання товарів і послуг до країни-агресорки.

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