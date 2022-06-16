"Кріт", посада якого вища за Лаврова: розслідувач Bellingcat про те, як США дізнались про напад РФ на Україну

"Кріт", посада якого вища за Лаврова: розслідувач Bellingcat про те, як США дізнались про напад РФ на Україну

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна є особа, яка зливає США інформацію.

Про початок повномасштабної війни проти України в Росії знало лише 20 осіб, наближених до диктатора. І саме хтось з них "злив" інформацію США.

Про це сказав журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Грозєв зазначив, що інформатором США є високопоставлений чиновник, наближений Путіна. За його даними, це - людина рангом вища за міністра МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Американці знали і бачили те, що 99,9% російських силовиків не знали та не бачили. Цього можна добитися тільки маючи "крота" на найвищому рівні або якісь супертехнологічні рішення, про які ми нічого не знаємо. Цей "кріт" міг описати США те, що здавалось би позбавлене логіки. Це - людина високопоставленіша за Лаврова. Я повністю переконаний, що Лавров не знав про початок війни. Про війну в Кремлі знали 20 людей, один з них працює на США", - сказав Христо Грозєв.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс під час візиту до Києва погодилися, що закінчення війни та мир для України мають бути такими, як їх бачать українці.

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