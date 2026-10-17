"Кріт" у російській армії: як лейтенант РФ допоміг Україні ліквідувати сотні загарбників — WSJ

Війна в Україні / © ТСН

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Колишній російський лейтенант Лев Ступніков, який відправили на фронт воювати проти України, таємно співпрацював з українською розвідкою. Отримані від нього дані допомогли українським військовим завдати ударів, унаслідок яких загинули понад 300 російських окупантів.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, присвяченому історії Ступнікова та його співпраці з українською стороною.

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Координати підрозділів і плани російських операцій

Ступніков обіймав посаду начальника зв’язку батальйону 36-ї мотострілецької бригади російської армії, яка воювала під Вугледаром на Донеччині. Від лютого 2024 року, він передавав українській стороні координати російських підрозділів, радіочастоти, інформацію про розташування командних пунктів і плани військових операцій.

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Одним із найрезонансніших епізодів став ракетний удар по російському полігону на Донеччині в лютому 2024 року. За даними, наведеними WSJ, тоді загинули 68 російських військовослужбовців, ще 60 дістали поранення.

Серед загиблих були десятеро офіцерів, зокрема командир бригади полковник Гусейн Мусаєв.

Після цього Ступніков продовжив передавати розвіддані, які українські військові використовували для підготовки наступних ударів. За інформацією видання, він також виводив з ладу обладнання, призначене для спостереження та управління безпілотниками.

Загалом, за оцінкою WSJ, передана офіцером інформація допомогла українській стороні завдати ударів, унаслідок яких загинули понад 300 російських військових.

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До співпраці з Україною його підштовхнула мати

Важливу роль у встановленні контакту з українською стороною відіграла мати офіцера Тетяна Янцен, яка виступала проти війни. У лютому 2024 року вона звернулася до українського блогера Дмитра Карпенка, який співпрацював з українською розвідкою, із проханням допомогти синові залишити російську армію.

Зрештою Ступніков почав передавати українській стороні військову інформацію, маючи доступ до внутрішніх даних свого підрозділу.

Його становище ставало дедалі небезпечнішим: до літа 2024 року російське командування почало підозрювати, що серед військовослужбовців є інформатор, який передає відомості противнику.

Російський офіцер перейшов на бік України

У ніч проти 6 липня 2024 року Ступніков перетнув лінію фронту й опинився на території, контрольованій Україною.

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Під час переходу він передав українським військовим телефон і паролі. Завдяки цим даним українська сторона ще протягом кількох місяців могла отримувати зображення з російських безпілотників і камер спостереження.

Пізніше колишній російський офіцер вступив до Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України проти російських сил.

Лев Ступніков / © із соцмереж

Згодом Росію залишили також його мати та молодша сестра. Водночас дружина Ступнікова залишилася в країні й публічно назвала його вчинок зрадою.

Нагадаємо, раніше російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР Міноборони перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

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