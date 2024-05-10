У найближчі 2 місяці настане критична фаза війни – командувач Сухопутних військ Павлюк

Критична фаза війни настане у найближчі два місяці. Оскільки американська допомога тільки починає надходити на лінію фронту, командування російської окупаційної армії посилює натиск, щоб виснажити недостатньо забезпечені українські війська.

Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк в інтерв’ю британському виданню The Economist.

“Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них”, - пояснив він.

За словами генерала Павлюка, Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони. Він наголосив, що очікуване постачання винищувачів F-16 на початку червня стане значним психологічним стимулом.

Також читайте Армія РФ суттєво збільшила кількість атак на фронті: в ISW назвали мету ворога

Однак наразі залишається невизначеним, чи отримає Україна новіші версії F-16, які необхідні для боротьби з російськими бомбардувальниками. Ворожі літаки тримаються на відстані, поза зоною досяжності української протиповітряної оборони, скидаючи важкі керовані бомби на передові позиції зі швидкістю 130 бомб на день.

Командувач Сухопутних військ вважає, що Росія і надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях, які прийняли на себе основний тягар війни. Але розвідка припускає, що незабаром російські війська розтягнуть оборону, атакуючи північно-східні райони Харківщини та Сумщини.

“Росія випробовує стійкість наших ліній перед тим, як обрати найбільш придатний напрямок”, - каже генерал.

Нагадаємо, вранці 10 травня на Вовчанському напрямку у Харківській області російська окупаційна армія намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ під прикриттям бронетехніки. Ворожі атаки відбито.

Читайте також: