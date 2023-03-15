Критична фаза війни: скільки в РФ ще є зброї і якими будуть найближчі пів року

РФ може забрати свої війська з України або продовжуватиме війну і намагатиметься заморозити її, вважає експерт.

Росія не готувалася до війни такої інтенсивності і в країні-агресорці вже фіксуються проблеми із боєприпасами. Навіть військове командування РФ до кінця не розуміє, наскільки вистачить їхніх запасів і як це вирішувати. Тому агресор пропрацьовує різні варіанти розвитку подій.

Про це розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь 24 Каналу.

За його словами, в Росії досі є радянські склади, на яких зберігають сотні тисяч тонн боєприпасів. Але перевірок, щоб визначити, в якому вони стані, ніхто не проводив.

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"Однак вони статистично виявляються придатними, наприклад, їх можуть відправити у війська і там уже війська розбираються хто як може. Звісно, що це знижує ефективність виконання завдань підрозділами", – каже експерт.

Аналогічна ситуація склалася і зі стволами, яких Росія зараз не може випускати так інтенсивно, як Радянський Союз.

"Потенційно дефіцит в Росії може розвинутися на будь-якому напрямку: ракетному, ствольному, артилерійському, з боєприпасами тощо", – припускає Самусь.

Зі слів експерта, війна зараз перебуває у критичній точці. ЗСУ готуються до контрнаступу, а отже в Росії немає часу розгортати воєнну економіку, переходити на потужності СРСР. Росіяни можуть дістати зі складів те, що вони використовуватимуть найближчих півроку. За цей час контрнаступ ЗСУ покаже, як далі розвиватимуться події.

На його думку, росіяни будуть намагатися максимально захопити Донецьку та Луганську області, після чого спробують натиснути через Китай, економіку, енергетику або західні медіа, щоб примусити Україну підписати певні так звані "домовленості", очевидно, з перевагами для Москви.

"Або Росія просто виведе свої війська і закриється, буде там варитися у своєму фашистському соці, або буде продовжувати цю війну, або намагатиметься заморозити її, як вони зараз захочуть зробити", – сказав аналітик.

Нагадаємо, Путін заявив, що оборонно-промислова база відчуває брак належним чином підготовлених кадрів, а Шойгу вимагає, щоб московський завод подвоїв виробництво навіть після оголошення, що працівники виконали держоборонзамовлення. В ISW вважають, що Кремль буде змушений обирати між кваліфікованими робітниками в оборонці і навченими військовими, які б'ються в Україні.

Тим часом від 24 лютого 2022-го до 15 березня 2023-го ЗСУ знищили 161 520 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 980 російських військових. Дані уточнюються.

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