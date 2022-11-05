Критично погіршують екологію: на Херсонщині окупанти підривають всі можливі для використання плавзасоби

Понад 50 підірваних ними суден стікають пальним у воду.

У Південнобузькому операційному районі ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони півдня.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдає ракетно-артилерійських ударів по українських підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил.

На Херсонщині окупанти продовжують підрив та розстріл всіх імовірних для використання плавзасобів, критично погіршуючи екологічну ситуацію в регіоні.

Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, в тому числі і вдаряючи по екосистемі.

Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення українських підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів.

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Нагадаємо, що раніше українські військові прорвали лінію фронту в Херсоні, це визнало й Міністерство оборони РФ. Водночас для президента РФ Володимира Путіна Херсон вважається найбільшою перемогою від початку повномасштабної агресії проти України, тому він буде кидати на оборону міста всі сили.

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