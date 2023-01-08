"Критичного зростання немає": Гуменюк розповіла про присутність окупантів на півдні

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що наразі на підвні України не спостерігається збільшення присутності армії Росії. Проте окупанти продовжують вже звичну їм тактику – оселяються у будинках місцевих, використовуючи їх як живий щит.

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

"Критичного зростання немає. Зауважу, що їм це дуже складно зробити, оскільки логістичні транспортні маршрути перебувають під вогневим контролем Сил оборони. А те, що вони намагаються переформатовувати свої підрозділи, перевозити їх з одного місця на інше, вишукувати місця дислокації, у тому числі, виселяючи місцеве населення і намагаючись розташувати своїх бойовиків серед місцевих, у житлових будинках, оскільки намагаються ховатися за мирним населенням. Це їхня незмінна тактика від початку повномасштабної війни. Саме так вони намагаються убезпечити свої підрозділи", - розповіла Гуменюк.

Вона також додала, що ЗСУ постійно працюють над тим, щоб на Кінбурнській косі спостерігалось зменшення окупантів.

Ситуація на півдні України

Російські окупанти в тимчасово анексованому Криму риють траншеї. Зокрема, рови з’явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового.

Заступник постпреда президента України в Криму Денис Чистіков розповів, що наступальні дії ЗСУ наближаються до так званого сухопутного коридору до Криму, і він уже перебуває на лінії вогню.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що ЗСУ 2023 року можуть зачистити від окупантів всі українські території, захоплені Росією після 24 лютого. Але на звільнення Криму варто чекати не раніше, ніж через рік.

У російських військ на Таврійському напрямку фактично вже не існує такого поняття, як глибокий тил завдяки успішним контрнаступальним операціям ЗСУ.

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