Криваві гроші: німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії

Зарплату своїм співробітникам компанія Metro Russia виплачує через банки, до яких не застосовано санкцій.
Міжнародна торговельна компанія Metro, штаб-квартира якої розташована у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри війну, яку розв'язав Кремль проти України.
Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс” з посиланням на пресслужбу компанії.
У повідомленні йдеться, що російський підрозділ Metro працює у штатному режимі і достатньо забезпечений товарами, які продаються за “розумними цінами”.
Раніше в компанії Metro заявили, що не можуть залишити напризволяще понад 10 000 своїх співробітників у Росії. “Ці люди не несуть особистої відповідальності за агресію проти України”, - стверджують німецькі торговці.
У компанії стежать за можливими наслідками від європейських санкцій, застосованих у фінансовому секторі РФ. Виплату заробітної плати і розрахунки з постачальникам Metro Russia проводить через створені міжнародні банки, на які не впливають міжнародні санкції.
"Метро дуже стурбоване військовими діями в Україні", - додав у коментарі німецькому виданню Finanzen речник компанії.
Нагадаємо, через війну Росії проти України міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом. Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.
- Airbnb - сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.
- Apple Pay – повний блок.
- Apple – повний вихід із ринку.
- Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
- Audi – виходять із ринку.
- AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
- Amazon – повний блок всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- Autodesk - найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії.
- British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
- BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
- Bolt – вихід із ринку.
- Boeing – вихід із ринку.
- Bosch - зупиняє виробництво в Росії від 16 березня.
- Chevrolet – виходять з ринку.
- Cannes Festival – блок російської делегації.
- Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
- Cadillac – виходять з ринку.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cex Io – крипто-майданчик блокує російських користувачів.
- Cinema 4D – не працює програма.
- Coca Cola - йде з ринку Росії.
- Компанія Cisco - американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі.
- Coursera - освітня платформа зупиняє діяльність в Росії.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Dassault - зупиняє постачання джетів Falcon до Росії.
- Diageo - Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo припиняють експорт до Росії.
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід з ринку.
- Dropbox – припиняє працювати в Росії за кілька днів.
- DHL – вихід з ринку.
- eBay - 3 березня американська компанія призупинила доставку замовлень до Росії.
- Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх маршрутах.
- EPAM - закриває російський офіс, перестає обслуговувати російських клієнтів.
- Eurovision – дискваліфікація.
- Ericsson – вихід з ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
- Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
- Facebook – блокування акаунтів російських ЗМІ.
- FedEx – повна заборона постачання.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває усі магазини.
- FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
- Google, YouTube - материнська компанія цих сервісів - Alphabet Inc. - заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інформації для Росії.
- General Motors – зупиняє експорт.
- HP – заборона ввезення.
- H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
- Harley Davidson – припинення постачання.
- Heineken - нідерландський концерн призупиняє експорт пива до Росії, а також нові інвестиційні проєкти в країні.
- Hermes - бутіки модного французького дому закриваються у РФ.
- IBM – повністю виходять з російського ринку.
- IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
- Instagram – блокування пропаганди.
- Intel – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
- Jaguar – виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- Kering - група, що об'єднує ряд люксових брендів, зокрема Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, оголосила про закриття всіх магазинів у Росії.
- KUNA – вихід з ринку.
- Komatsu - один з найбільших виробників будівельної техніки у світі — японська компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії.
- LEGO - компанія призупинила постачання свої товарів до Росії.
- Lenovo – вихід з ринку
- LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка поставок в/з Росії – прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
- Marks & Spencer - зупиняє постачання до Росії.
- Mercedes-Benz – вихід з країни.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10 тис. працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft - припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ.
- Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
- Moody's - міжнародне рейтингове агентство від 5 березня припиняє комерційну діяльність у Росії.
- NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців з Росії.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки в рублях.
- Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
- Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
- OnlyFans – блокування країни.
- Oracle – припинення всіх операцій в Росії.
- Paysera – блокування.
- PayPal – платіжна система призупинила роботу в Росії та засуджує вторгнення Путіна до України.
- Panasonic - зупиняє торгові операції із Росією.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – вихід з Росії.
- Renault – вихід із ринку.
- Rolls-Royce - ухвалив рішення зупинити постачання машин до Росії.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
- Scania – вихід з Росії.
- Škoda - зупиняє діяльність у Росії.
- SpaceX – постачання Starlink до України.
- Shell – розрив контракту з "Газпромом".
- Spotify – неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
- Sony – блок кінопрокату.
- Swarovski - австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас оголосила про зупинення продажу на території Росії.
- Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
- TikTok – масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2600 співробітників з Росії.
- UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
- UPS – повна заборона постачання.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під санкціями.
- Volvo – виходять з Росії.
- Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
- YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
- Warner Bros. – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Wolksvagen – виходять із країни.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
- Adobe - американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Компанія припиняє продаж нових продуктів та послуг у Росії.
- SHERP - припиняє виробляти запчастини до всюдиходів у РФ.
- Puma - один зі світових брендів спортивного одягу та аксесуарів, призупиняє поставки продукції до агресора Росії та закриває всі свої магазини через вторгнення до України.
- IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, повністю виходить з російського ринку.