Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Криваві гроші: німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Криваві гроші: німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії

Getty Images

Зарплату своїм співробітникам компанія Metro Russia виплачує через банки, до яких не застосовано санкцій.

Міжнародна торговельна компанія Metro, штаб-квартира якої розташована у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри війну, яку розв'язав Кремль проти України.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс” з посиланням на пресслужбу компанії.

У повідомленні йдеться, що російський підрозділ Metro працює у штатному режимі і достатньо забезпечений товарами, які продаються за “розумними цінами”.

Раніше в компанії Metro заявили, що не можуть залишити напризволяще понад 10 000 своїх співробітників у Росії. “Ці люди не несуть особистої відповідальності за агресію проти України”, - стверджують німецькі торговці.

У компанії стежать за можливими наслідками від європейських санкцій, застосованих у фінансовому секторі РФ. Виплату заробітної плати і розрахунки з постачальникам Metro Russia проводить через створені міжнародні банки, на які не впливають міжнародні санкції.

"Метро дуже стурбоване військовими діями в Україні", - додав у коментарі німецькому виданню Finanzen речник компанії. 

Нагадаємо, через війну Росії проти України міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом. Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

  1. Airbnb - сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.
  2. Apple Pay – повний блок.
  3. Apple ­– повний вихід із ринку.
  4. Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу.
  5. Audi – виходять із ринку.
  6. AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
  7. Amazon – повний блок всього рітейлу.
  8. Adobe – повний блок.
  9. Autodesk - найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії.
  10. British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
  11. BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
  12. BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.
  13. Bolt – вихід із ринку.
  14. Boeing – вихід із ринку.
  15. Bosch - зупиняє виробництво в Росії від 16 березня.
  16. Chevrolet – виходять з ринку.
  17. Cannes Festival ­– блок російської делегації.
  18. Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
  19. Cadillac – виходять з ринку.
  20. Carlsberg ­– обмеження експорту.
  21. Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів.
  22. Cinema 4D ­– не працює програма.
  23. Coca Cola - йде з ринку Росії.
  24. Компанія Cisco - американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі.
  25. Coursera - освітня платформа зупиняє діяльність в Росії.
  26. Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
  27. Dassault - зупиняє постачання джетів Falcon до Росії.
  28. Diageo - Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo припиняють експорт до Росії.
  29. Disney ­– скасування всіх фільмів.
  30. Dell – вихід з ринку.
  31. Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів.
  32. DHL – вихід з ринку.
  33. eBay - 3 березня американська компанія призупинила доставку замовлень до Росії.
  34. Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх маршрутах.
  35. EPAM  - закриває російський офіс, перестає обслуговувати російських клієнтів.
  36. Eurovision – дискваліфікація.
  37. Ericsson – вихід з ринку.
  38. Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
  39. Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках. 
  40. Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ.
  41. FedEx ­– повна заборона постачання.
  42. Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.
  43. Ford ­– закриває усі магазини.
  44. FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
  45. Google, YouTube - материнська компанія цих сервісів - Alphabet Inc. - заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії.
  46. Google Pay – частковий блок.
  47. Google Maps – блок інформації для Росії.
  48. General Motors – зупиняє експорт.
  49. HP ­– заборона ввезення.
  50. H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
  51. Harley Davidson – припинення постачання.
  52. Heineken - нідерландський концерн призупиняє експорт пива до Росії, а також нові інвестиційні проєкти в країні.
  53. Hermes - бутіки модного французького дому закриваються у РФ.
  54. IBM – повністю виходять з російського ринку.
  55. IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
  56. Instagram – блокування пропаганди.
  57. Intel – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
  58. Jaguar – виходять з ринку.
  59. Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
  60. Kering - група, що об'єднує ряд люксових брендів, зокрема Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, оголосила про закриття всіх магазинів у Росії.
  61. KUNA – вихід з ринку.
  62. Komatsu - один з найбільших виробників будівельної техніки у світі — японська компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії.
  63. LEGO - компанія призупинила постачання свої товарів до Росії.
  64. Lenovo – вихід з ринку
  65. LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.
  66. MOK – скасування всіх змагань.
  67. Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
  68. Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
  69. Marks & Spencer - зупиняє постачання до Росії.
  70. Mercedes-Benz ­– вихід з країни.
  71. Megogo – видалення всіх російських фільмів.
  72. Metro ­– звільнення 10 тис. працівників.
  73. Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.
  74. Microsoft - припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ.
  75. Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
  76. Moody's - міжнародне рейтингове агентство від 5 березня припиняє комерційну діяльність у Росії.
  77. NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
  78. NHL ­– повний блок для гравців з Росії.
  79. Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
  80. Nike – закривають усі магазини.
  81. Nintendo – заборона на покупки в рублях.
  82. Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
  83. Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
  84. OnlyFans ­– блокування країни.
  85. Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії.
  86. Paysera – блокування.
  87. PayPal ­– платіжна система призупинила роботу в Росії та засуджує вторгнення Путіна до України.
  88. Panasonic - зупиняє торгові операції із Росією.
  89. Paramount – блок кінопрокату.
  90. Parimatch ­­­– відкликали франшизу.
  91. Play Station ­– неможливо здійснити оплату.
  92. Pornhub ­– заборона доступу до контенту.
  93. Porsche ­– вихід з Росії.
  94. Renault ­– вихід із ринку.
  95. Rolls-Royce - ухвалив рішення зупинити постачання машин до Росії.
  96. Samsung pay ­– блокування сервісу.
  97. Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.
  98. Scania ­– вихід з Росії.
  99. Škoda - зупиняє діяльність у Росії.
  100. SpaceX ­– постачання Starlink до України.
  101. Shell – розрив контракту з "Газпромом".
  102. Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
  103. Sony ­– блок кінопрокату.
  104. Swarovski - австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас оголосила про зупинення продажу на території Росії. 
  105. Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
  106. TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
  107. Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії.
  108. UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
  109. UPS ­– повна заборона постачання.
  110. Universal pictures ­– блок кінопрокату.
  111. Visa – блокування банків під санкціями.
  112. Volvo – виходять з Росії.
  113. Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
  114. YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
  115. Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату.
  116. Webmoney ­– заборона транзакцій.
  117. Wolksvagen ­– виходять із країни.
  118. Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
  119. Adobe - американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Компанія припиняє продаж нових продуктів та послуг у Росії. 
  120. SHERP - припиняє виробляти запчастини до всюдиходів у РФ.
  121. Puma - один зі світових брендів спортивного одягу та аксесуарів, призупиняє поставки продукції до агресора Росії та закриває всі свої магазини через вторгнення до України.
  122. IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, повністю виходить з російського ринку.
Наступна публікація