Криваві гроші: німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в Росії

Зарплату своїм співробітникам компанія Metro Russia виплачує через банки, до яких не застосовано санкцій.

Міжнародна торговельна компанія Metro, штаб-квартира якої розташована у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри війну, яку розв'язав Кремль проти України.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс” з посиланням на пресслужбу компанії.

У повідомленні йдеться, що російський підрозділ Metro працює у штатному режимі і достатньо забезпечений товарами, які продаються за “розумними цінами”.

Раніше в компанії Metro заявили, що не можуть залишити напризволяще понад 10 000 своїх співробітників у Росії. “Ці люди не несуть особистої відповідальності за агресію проти України”, - стверджують німецькі торговці.

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У компанії стежать за можливими наслідками від європейських санкцій, застосованих у фінансовому секторі РФ. Виплату заробітної плати і розрахунки з постачальникам Metro Russia проводить через створені міжнародні банки, на які не впливають міжнародні санкції.

"Метро дуже стурбоване військовими діями в Україні", - додав у коментарі німецькому виданню Finanzen речник компанії.

Нагадаємо, через війну Росії проти України міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом. Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.