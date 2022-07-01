Криваві ракетні удари по Одещині: зросла кількість загиблих, серед яких - 12-річний хлопчик

Станом на 15:50 1 липня внаслідок ворожих ударів Росії по Одеській області уже загинула 21 людина.

Відомо, що серед загиблих - 12-річний хлопчик. Кількість постраждалих - 38 осіб, однак під завалами перебувають ще люди.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 1 липня.

"Продовжується рятувальна операція, на початку було дуже важко зрозуміти, скільки людей перебуває під завалами. Тому що, ще раз скажу, це мирні об'єкти, сьогодні говоримо так, з військової термінології. Це житловий будинок, це база відпочинку. Наразі невідомо, скільки людей ночували вдома чи перебували десь у гостях. На жаль, список тих людей, які загинули, зараз, на цю хвилину, можу продовжити, що додалася ще одна людина. Маємо зараз такий сумний рахунок - 21, і, дійсно, серед цих 21 людини є загиблий хлопчик 12 років. Кількість постраждалих поки не збільшується, і сподіваюся, що не буде збільшуватися. Але, можливо, ще когось віднайдуть під завалами", - сказав він.

Братчук закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російська авіація цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській областа, коли люди спали.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав нові фото з місця ракетних ударів на Одещині. Ворожі ракети зруйнували дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку. В Одеській області 2 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічних ракетних ударів РФ у Білгород-Дністровському районі.

За інформацією оперативного командування "Південь", російські окупанти випустили по Білгород-Дністровському району Одеської області три ракети Х-22. Ракети були запущені літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Обстріл Одещини: 20 загиблих і 38 поранених, під завалами шукають людей

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