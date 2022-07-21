Криваві жнива: на Дніпропетровщині танк окупантів розстріляв у полі українські комбайни

На Дніпропетровщині російський танк прицільно обстріляв українські комбайни, які на полі збирали хліб.

Про це розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Інцидент стався у селі Кошове Криворізького району на межі з Херсонщиною. За словами Вілкула, наші комбайни збирали хліб, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни.

"Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання", – зазначив він.

Також голова ВА Кривого Рогу розповів про ситуацію в регіоні.

За його словами, ворог на криворізькому напрямку активно проводить розвідку безпілотними літальними апаратами. Але за останні дні наші військові збили вже два ворожі безпілотники "Орлан".

Вілкул повідомив про деморалізацію, пияцтво та низький рівень військової дисципліни у лавах окупантів.

"В підрозділах противника відзначається нестача продуктів харчування та води. За наявною інформацією, військове командування РФ проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", – сказав голова адміністрації.

Крім того, ворог збільшив кількість обстрілів вздовж лінії зіткнення. Росіяни використовують ствольну артилерію, танки та РСЗВ. Зокрема, були обстріли звільненої території Херсонської області на нашому напрямку в районах населених пунктів – Іванівка, Потьомкіно, Трудолюбівка, Князівка, Тополине та інших. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Селище Нововоронцовка ворог обстріляв крилатими ракетами – постраждала територія ринку та житловий будинок.

– постраждала територія ринку та житловий будинок. В Криворізькому районі обстріли були по парковій зоні Зеленодольська та поблизу Великої Костромки. Жертв та постраждалих також немає.

були по парковій зоні Зеленодольська та поблизу Великої Костромки. Жертв та постраждалих також немає. Через обстріли в Широківській громаді згоріло 50 гектарів полів з пшеницею та ріпаком. Рятівникам вдалось локалізувати та загасити пожежу.

Нагадаємо, що надзвичайники врятували від вогню 55 га пшеничного поля на Донеччині (фото). Окупанти навмисне випалюють поля з зерном. На Миколаївщині – сотні гектарів знищених полів.

Читайте також: