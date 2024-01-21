Кривавий обстріл Донецька: ЗСУ заперечили звинувачення росіян

У ЗСУ заявили, що непричетні до удару по Донецьку

У Збройних силах України прокоментували звинувачення росіян щодо обстрілу ринку в окупованому Донецьку і запевнили, що українські військові не причетні до удару.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

"Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк – це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по місцевому ринку у Донецьку. Трагедію вже назвали наймасштабнішою від початку окупації. Про те, що це був черговий кривавий самообстріл визнають і місцеві жителі у чатах.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, унаслідок атаки загинуло 27 людей.