Кривавий обстріл РФ Херсона: Резніков закликав надати більше озброєння, щоб запобігти "таким трагедіям"

У Міністерстві оборони запевнили, що кожен злочинець буде покараний.

Міністр оборони Олексій Резніков після кривавих обстрілів окупантами Херсона закликав західних партнерів надати більше озброєння, щоб запобігти "таким трагедіям".

Про це очільник Міноборони написав у соціальних мережах.

"Варварський обстріл Херсона російськими терористами – це не лише черговий військовий злочин, а й помста його жителям, які чинили опір окупації та довели всьому світу, що Херсон – це Україна. Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії та боєприпасів великої дальності. Таким чином, російські вбивці будуть покарані і вигнані з України", - йдеться у його дописі.

Росія масовано обстріляла центр Херсона

Приблизно о 11:00 24 грудня Росія масовано обстріляла центр Херсона. За словами голови ОВА Ярослава Янушевича, удар росіян по місту був цілеспрямованим. Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. За останніми даними, щонайменше 7 людей загинуло, 58 – поранені, з них 18 – у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона та опублікував жахливі кадри із місця трагедії. Глава держави наголосив, що світ має бачити, "проти якого абсолютного зла ми воюємо.

Під вечір окупанти російські окупанти вдруге за день масовано обстріляли Херсон. У місцевих пабліках, повідомляють про щонайменше 10 вибухів.

30 обстрілів за добу: війська РФ вдарили по Херсону

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