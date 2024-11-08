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Кривавий обстріл Запоріжжя: кількість загиблих знову зросла (відео)

Кривавий обстріл Запоріжжя: кількість загиблих знову зросла (відео)

Обстріл Запоріжжя 7 листопада

Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Вже десять життів забрала вчорашня ворожа атака на Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку", – написав він.

Поранень зазнала 41 людина, уточнив Федоров.

Зруйновано понад 130 будинків.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

Ворожа атака на Запоріжжя забрала вже 10 життів

Ворожа атака на Запоріжжя забрала вже 10 життів

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