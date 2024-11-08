Кривавий обстріл Запоріжжя: кількість загиблих знову зросла (відео)

Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Вже десять життів забрала вчорашня ворожа атака на Запоріжжя.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку", – написав він.
Поранень зазнала 41 людина, уточнив Федоров.
Зруйновано понад 130 будинків.
Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.
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