Кривавий обстріл Запоріжжя: кількість загиблих знову зросла (відео)

Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Вже десять життів забрала вчорашня ворожа атака на Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку", – написав він.

Поранень зазнала 41 людина, уточнив Федоров.

Зруйновано понад 130 будинків.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

Ворожа атака на Запоріжжя забрала вже 10 життів

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