Кривавий Путін: у Нью-Йорку з'явилася статуя президента Росії на танку (фото)

У парку встановили скульптуру Путіна криваво-червоного кольору.
У Центральному парку Нью-Йорка на дитячому майданчику встановили скульптуру Володимира Путіна, що сидить верхи на танку.
Про це пише CNN.
Автором скульптури є вуличний художник із Франції Джеймс Коломіна.
"Ця скульптура має на меті засудити абсурдність війни та підкреслити мужність дітей, коли вони стикаються з жорстокими, катастрофічними ситуаціями, спровокованими іншими", - каже митець.
Коломіна відомий своїми яскраво-червоними вуличними скульптурами, які часто таємно встановлюються в громадських місцях без будь-якого попереднього узгодження. У квітні він встановив у Франції ще одну скульптуру з антивоєнним посланням: дитину-солдата з гвинтівкою, яка перетворюється на троянду.
Нагадаємо, у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні.
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