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Кривавий Путін: у Нью-Йорку з'явилася статуя президента Росії на танку (фото)

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Кривавий Путін: у Нью-Йорку з'явилася статуя президента Росії на танку (фото)

Фото/Instagram: James Colomina

У парку встановили скульптуру Путіна криваво-червоного кольору.

У Центральному парку Нью-Йорка на дитячому майданчику встановили скульптуру Володимира Путіна, що сидить верхи на танку. 

Про це пише CNN.  

Автором скульптури є вуличний художник із Франції Джеймс Коломіна.

"Ця скульптура має на меті засудити абсурдність війни та підкреслити мужність дітей, коли вони стикаються з жорстокими, катастрофічними ситуаціями, спровокованими іншими", - каже митець.

Коломіна відомий своїми яскраво-червоними вуличними скульптурами, які часто таємно встановлюються в громадських місцях без будь-якого попереднього узгодження. У квітні він встановив у Франції ще одну скульптуру з антивоєнним посланням: дитину-солдата з гвинтівкою, яка перетворюється на троянду.

Фото/Instagram: James Colomina / ©
Фото/Instagram: James Colomina
Фото/Instagram: James Colomina / ©
Фото/Instagram: James Colomina

Нагадаємо, у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні.

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