Кривавий Путін: у Нью-Йорку з'явилася статуя президента Росії на танку (фото)

У Центральному парку Нью-Йорка на дитячому майданчику встановили скульптуру Володимира Путіна, що сидить верхи на танку.

Про це пише CNN.

Автором скульптури є вуличний художник із Франції Джеймс Коломіна.

"Ця скульптура має на меті засудити абсурдність війни та підкреслити мужність дітей, коли вони стикаються з жорстокими, катастрофічними ситуаціями, спровокованими іншими", - каже митець.

Коломіна відомий своїми яскраво-червоними вуличними скульптурами, які часто таємно встановлюються в громадських місцях без будь-якого попереднього узгодження. У квітні він встановив у Франції ще одну скульптуру з антивоєнним посланням: дитину-солдата з гвинтівкою, яка перетворюється на троянду.

Фото/Instagram: James Colomina

Фото/Instagram: James Colomina

Нагадаємо, у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні.

Читайте також: