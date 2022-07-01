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Кривавий ракетний удар по Одещині і страхи Німеччини щодо Калінінграда: головні новини ночі 1 липня

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16к
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Кривавий ракетний удар по Одещині і страхи Німеччини щодо Калінінграда: головні новини ночі 1 липня

Фото: із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 1 липня:

  1. Російські окупанти завдали ракетного удару по території Одещини. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих. Відомо про 7 поранених, серед яких 3 дитини. Читати далі –>
  2. Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих збільшилася до восьми людей. Читати далі –>
  3. Берлін обурений діями Литви, яка блокує транзит товарів до російського Калінінграда, пишуть німецькі ЗМІ. Німеччина побоюється, що конфлікт з Росією призведе до ескалації через транзитну суперечку і Москва застосує силу для створення сухопутного коридору.  Читати далі –>
  4. Один чоловік помер: як українці попри спеку і черги намагались встигнути завезти авто з Польщі. Читати далі –> 
  5. Поспіхом палили техніку і документи: ЗСУ розповіли, як росіяни тікали зі Зміїного, та перелічили втрати ворога. Читати далі –> 

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