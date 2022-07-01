Кривавий ракетний удар по Одещині і страхи Німеччини щодо Калінінграда: головні новини ночі 1 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 1 липня:
- Російські окупанти завдали ракетного удару по території Одещини. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих. Відомо про 7 поранених, серед яких 3 дитини. Читати далі –>
- Ракетний удар по Миколаєву: кількість загиблих збільшилася до восьми людей. Читати далі –>
- Берлін обурений діями Литви, яка блокує транзит товарів до російського Калінінграда, пишуть німецькі ЗМІ. Німеччина побоюється, що конфлікт з Росією призведе до ескалації через транзитну суперечку і Москва застосує силу для створення сухопутного коридору. Читати далі –>
- Один чоловік помер: як українці попри спеку і черги намагались встигнути завезти авто з Польщі. Читати далі –>
- Поспіхом палили техніку і документи: ЗСУ розповіли, як росіяни тікали зі Зміїного, та перелічили втрати ворога. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради