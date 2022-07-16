Кривавий ракетний удар по Вінниці: на третій день після трагедії встановили усіх безвісти зниклих

Станом на 16 липня, на третій день після ракетного удару Росії по центру Вінниці, вдалося встановити усіх осіб, які вважалися безвісти зникли.
За даними Вінницької ОВА, у лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані - 14 та 4 - у критичному.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"Дякую фахівцям фахівцям з національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, інституту нейрохірургії імені Ромоданова та інституту отоларингології імені профосора Коломійченка - вони сьогодні провели виїзний консиліум у Вінниці. Подивилися важких пацієнтів - медики працювали у всіх закладах, куди доправляли поранених. Були отоларинголог, анестезіолог, торокоабдомінальний хірург та нейрохірург", - написав посадовець.
За словами Борзова, ймовірно, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти запустили три крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці. Вони влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Росія вдарила по центру міста високоточними крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Станом на 16 липня було відомо про 24 загиблих під час атаки. Троє з них – діти. Вінницька міська та обласна ради виділять компенсації постраждалим та сім'ям загиблих унаслідок ракетного обстрілу міста.
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