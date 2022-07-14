Кривавий ракетний удар РФ по Вінниці: зросла кількість загиблих, до лікарень звернулася понад сотня потерпілих

Станом на 16:35 в результаті терористичного ракетного удару Росії по центру Вінниці загинула 21 особа, зокрема троє дітей.

За оновленою інформацією, через ворожу атаку Росії 52 людини поранено, серед них 3 дітей. Всього до медичних закладів за допомогою звернулися 115 постраждалих.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Станом на зараз відомо про 21 загиблого, серед них 3 дітей. 52 людини поранено, серед них 3 дітей. Всього до медичних закладів звернулися 115 постраждалих. Безвісти зниклими вважаються 46 людей. Це жахливий злочин та справжній теракт росії проти українського народу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на місці трагедії продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, 14 липня російські військові ракетами вдарили по Вінниці, внаслідок удару десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

За оновленими даними від ДСНС, 46 людей не виходять зв'язок, їхні пошуки тривають.

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