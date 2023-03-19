Кривавий слід російських окупантів в Україні: комісія ООН підтвердила масові вбивства мирних людей

Атаки російських військ вразили цивільну інфраструктуру, зокрема, драмтеатр в Маріуполі, вокзал в Краматорську та торговий центр у Кременчуку, де перебували сотні людей.

Слідча комісія, уповноважена ООН, з’ясовуючи обставини нападів, здійснених російськими збройними силами під час вторгнення в Україну, дійшла висновку, що більшість атак мали невибірковий характер. Державою-терористкою зруйновано житлові будинки, лікарні, школи, готель, магазини, театр, аптеку, дитячий садок і залізничний вокзал.

Про це йдеться у висновку Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, яку сформували при ООН.

Основною причиною жертв серед цивільного населення названо використання вибухової зброї великої зони ураження в населених пунктах.

Деякі з атак було здійснено в контексті спроб російських збройних сил захопити ці населені пункти, в той час як інші - було спрямовано на райони, віддалені від лінії фронту. У висновку слідчої комісії наголосили, що розслідувані напади становлять невелику частку від загальної їхньої кількості.

У висновку акцентують на кількох показових моментах:

атака на міський драматичний театр 16 березня 2022 року під час облоги Маріуполя, в результаті якого загинула і була поранена велика кількість людей;

напад 8 квітня 2022 року на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинуло 59 і було поранено 92 особи;

напад 27 червня 2022 року на торговий центр у Кременчуці, в результаті якого загинула 21 особа і десятки були поранені.

Окрім того, слідча комісія ООН відзначила ризик серйозного ядерного інциденту, який ставив під загрозу життя великої кількості людей, через військові операції поблизу та на території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі Запорізької області.

“4 березня 2022 року російські збройні сили розпочали атаку на цей об'єкт, і спроби взяти під контроль станцію призвели до запеклих боїв. На відеозаписах видно, що в результаті атаки спалахнула пожежа, яка завдала руйнувань частинам станції. Крім того, російські збройні сили розмістили військову техніку на території об’єкту та поблизу нього і продовжують здійснювати звідти обстріли. Супутникові знімки від 29 серпня 2022 року, вочевидь, показують військову техніку, розташовану менш ніж за 150 метрів від реактора”, - йдеться в опублікованому висновку.

Нагадаємо, у цьому звіті Уповноважена ООН незалежна міжнародна слідча комісія щодо України повідомила, що під час вторгнення до України Росія скоїла широкий спектр воєнних злочинів, включно з навмисними вбивствами, систематичними тортурами та депортацією дітей.

Читайте також: