Кривавий удар по Запоріжжю: у місті оголошено День жалоби за загиблими

Сьогодні, 9 січня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту, яка сталася вчора. Росіяни вбили 13 людей, прицільно вдаривши посеред дня у жвавий район міста.

Про це пише керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Посадовець висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Важко підібрати слова. Не пробачимо", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю 8 січня. Як наголосив президент Зеленський, немає нічого більш жорстокого за авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

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