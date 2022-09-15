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Кривий Ріг затопило після ракетного удару РФ: люди плавають вулицями (відео)

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Кривий Ріг затопило після ракетного удару РФ: люди плавають вулицями (відео)

Скриншот із відео

Окупанти вдарили по гідротехнічним спорудам міста.

Місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області затопило в результаті російського ракетного удару. Вода розлилася вулицями. Іноді люди змушені діставатися домівок за допомогою човнів.

Фото та відео потопу опублікували в Мережі.

За даними обласної військової адміністрації, у місті підтоплені 112 приватних будинків та подвір'їв. Рівень води у річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів на різних ділянках. Його вдалося знизити вже на понад 40 сантиметрів.

Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією.

Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео
Скриншот із відео
Скриншот із відео "Свої"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі будуть ще однією причиною того, чому Росія програє.

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