Кривий Ріг затопило після ракетного удару РФ: люди плавають вулицями (відео)

Місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області затопило в результаті російського ракетного удару. Вода розлилася вулицями. Іноді люди змушені діставатися домівок за допомогою човнів.

Фото та відео потопу опублікували в Мережі.

За даними обласної військової адміністрації, у місті підтоплені 112 приватних будинків та подвір'їв. Рівень води у річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів на різних ділянках. Його вдалося знизити вже на понад 40 сантиметрів.

Для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією.

Скриншот із відео

Скриншот із відео "Свої"

Фото: "Дніпро обласний"

Фото: "Дніпро обласний"

Фото: "Дніпро обласний"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі будуть ще однією причиною того, чому Росія програє.

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