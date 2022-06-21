Криворізький район знову під ворожим вогнем: окупанти обстріляли з "Ураганів" село в одній із громад

Криворізький район знову під ворожим вогнем: окупанти обстріляли з "Ураганів" село в одній із громад

Російські війська знову відкрили вогонь по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Згідно з повідомлення обласної ради, російські окупаційні війська з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли село Шестерня в Широківській громаді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

"Поцілили по житлових будинках, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється. Біля самого населеного пункту внаслідок обстрілу сталася пожежа, приблизна площа 3,5 га. Наразі пожежу ліквідовано", - зазначив посадовець.

Також вдень, за словами Лукашука, противник поцілив по територіям Зеленодольської громади. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.

Він наголошує, що наразі ситуація в області стабільна. В усіх інших районах день минув спокійно. Російських окупаційних військ на Дніпропетровщині немає.

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