"Криворукі якісь": в ГУР показали відео, як російська авіація не могла збити БПЛА над Кримом

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник.

В ГУР Міноборони України показали відео, як у районі мису Тарханкут у Криму одразу два російських гелікоптери та один літак не змогли збити український безпілотник.

Відповідний ролик викладений у Телеграм-каналі української військової розвідки.

"БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією", – зазначається в заяві розвідки.

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Там опублікували відео, на якому український безпілотник, що прямує в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два російських бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний ворожий вогонь, безпілотник ГУР вийшов неушкодженим із "поля бою" та успішно повернувся на базу.

"Криворукі якісь", – прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

Розвідка показала відео, як російська авіація над Кримом не могла збити український БПЛА

Нагадаємо, 24 серпня на мисі Тарханкут у Криму було чути вибухи, а згодом стало відомо, що бійці ГУР провели там спецоперацію. Вони прибули човнами, висадилися на березі та вступили у бій з російськими окупантами. Ворог зазнав втрат.

За словами секретаря РНБО Олексій Данілова, під час операції військової розвідки у Криму було застосоване найсучасніше озброєння.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путин, как тебе? Украинская разведка зашла в Крым!

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