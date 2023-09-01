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"Криворукі якісь": в ГУР показали відео, як російська авіація не могла збити БПЛА над Кримом

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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"Криворукі якісь": в ГУР показали відео, як російська авіація не могла збити БПЛА над Кримом

Російський вертоліт переслідує український БПЛА над мисом Тарханкут / Скриншот

Два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник.

В ГУР Міноборони України показали відео, як у районі мису Тарханкут у Криму одразу два російських гелікоптери та один літак не змогли збити український безпілотник.

Відповідний ролик викладений у Телеграм-каналі української військової розвідки.

"БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією", – зазначається в заяві розвідки.

Там опублікували відео, на якому український безпілотник, що прямує в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два російських бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний ворожий вогонь, безпілотник ГУР вийшов неушкодженим із "поля бою" та успішно повернувся на базу.

"Криворукі якісь", – прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

Розвідка показала відео, як російська авіація над Кримом не могла збити український БПЛА  

Розвідка показала відео, як російська авіація над Кримом не могла збити український БПЛА  

Нагадаємо, 24 серпня на мисі Тарханкут у Криму було чути вибухи, а згодом стало відомо, що бійці ГУР провели там спецоперацію. Вони прибули човнами, висадилися на березі та вступили у бій з російськими окупантами. Ворог зазнав втрат.

За словами секретаря РНБО Олексій Данілова, під час операції військової розвідки у Криму було застосоване найсучасніше озброєння.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путин, как тебе? Украинская разведка зашла в Крым!

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Дата публікації
Перегляди
620
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