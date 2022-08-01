Крок до надання Україні новітніх винищувачів: які літаки пілоти сподіваються отримати

Відеозвернення з проханням дати нам літаки ще в квітні записав пілот українського винищувача МІГ-29 на псевдо «Джус». Льотчик добре розумів значення кожного слова, адже з перших днів повномасштабного вторгення боронив столицю з неба. Він один з «Привидів Києва».

«На той момент ситуація була надскладна. Часу на підготовку до вильоту не було . Літаки один за одним сідали і злітали , постійно перестрибували. Зараз повітряна обстановка більш відносно спокійна, але досі дуже небезпечна і досі важко виконувати ці завдання, бо в Росіі величезна перевага і в літаках , як кількісно так і якісно», - каже він.

Ворог використовує у війні значно сучасніші за наші винищувачі Су-30 та Су-35 двохтисячних років випуску з солідним озброєнням. Су-30 може запускати ракети на 110 кілометрів , Су-35 на 300. Україна в небі воює на старих радянських МіГ-29 восьмидесятих років, винищувачах Су-27, штурмовиках Су-25 та бомбардувальниках Су-24. Це як воювати на запорожцях проти іномарок.

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«Російські не кращі в світі, але вони набагато кращі наших. У нас на озброєнні лише напівактивні головки самонаведення для ракет повітря -повітря , що це значить на пальцях: після пуску ракети на великій відстані я маю її супроводжувати, підсвічувати своїм радаром бортовим, аж до моменту влучання її в ціль, при цьому у нашого ворога ракети з активною головкою самонаведення - це значить ,що він її пускає, вона летить автономно, а він в цей час може оборонятися , йти на базу», - пояснює пілот.

Сучасна повітряна війна - це війна цифр, дальностей, висот, коефіцієнтів. На радянських літаках яким за 30, перемагати сучасні дворічні важко. Адже «витиснути» із залізяки більше , ніж в ній закладено виробником нереально. Наші хлопці брали хитрощами й зуміли не допустити переваги ворога в повітрі.

«Самі придумували тактичні прийоми, штуки, щоб обманути більш технологічного противника - це і спрацювало. Вони себе дуже сильно переоцінили і недооцінили наші спроможності «, - додає «Джус».

Та щоб далі ефективно боронити свою землю з неба – нам терміново потрібно поповнювати та оновлювати наш повітряний флот. Чим ? Існує кілька варіантів. Це можуть бути старі радянські винищувачі Міг-29, які колись союз продавав країнам варшавського договору, зокрема, Польщі, Болгарії, Словаччині. Такі літаки є у нас і наших пілотів не доведеться перенавчати. Очільник міноборони не виключає, що ми можемо отримати шведські винищувачі Гріпени. Говорять і про французькі Рафалі та американські літаки четвертого покоління F16.

«Літак визначає геополітичний вектор країни, якщо ми купуємо американський літак , то ми розуміємо, що ми будемо залежні від США. Якщо це Франція з рафалями , то ми –Франція, Швеція з грапенами – це інший вектор. Це велике політичне рішення, бо від того, який тип літаків ми оберемо залежить вся архітектур авіації повітряних сил», - каже військовий експерт Тарс Чмут.

«Джус « переконаний, якщо Польща передасть нам свої старі радянські МіГи - це не допоможе нам отримати перевагу над росіянами в небі.

«На МІГах застаріле озброєння, обладнання і швидко його модернізувати неможливо+. Шведські «Гріпени» - є класними платформами, адаптується під різні місії, проти повітряних і проти наземних. З ними нюанс - їх небагато , лише кілька країн їх використовує», - каже пілот.

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Більше плюсів Тарас Чтум бачить саме в американських винищувачах. «F 16, на ньому акцентують увагу, бо зараз їх є багато у великій кількості , вони у серійному виробництві , до них можна докуповувати різні компоненти в різних країнах , не тільки в США - вони поширені. Він експлуатується поляками, як і пересіли з МІГів , і їх досвід може бути корисній нам», - додає Чмут.

Переговорний процес про передачу нам літаків ще триває, але вже маємо позитивний сигнал. Палата представників Конгресу США схвалила фінансування підготовки українських пілотів на американських винищувачах, виділивши на це 100 млн доларів. Сенатори призвали Пентагон якнайшвидше розглянути питання передачі бойових літаків Україні.

«Амерканці нічого просто так не роблять, якщо уже закладено кошти в бюджет на навчання українських пілоті на 23-рік, можливо і раніше… Тому, якщо таке рішення уже прийнято, відповідно ми можемо розраховувати, що літаки та інші системи будуть Україні надані», - заявляє речник повітряних сил Володимир Ігнат

Скільки літаків сьогодні залишилося після 5-ти місяців повномасштабної війни командування повітряних військ не називає. Точно зрозуміло одне, чим швидше ми перейдемо на західне озброєння, тим сильнішою ставатиме наша обороноздатність, і тим ближчою ставатиме наша перемога.

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