"Крок до суду над Росією": Подоляк прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні

"Крок до суду над Росією": Подоляк прокоментував заяву Байдена про геноцид в Україні

Байден показав свою готовність називати російські військові злочини геноцидом.

Визнання президентом США геноцидом дії російського диктатора Путіна, армія якого жорстко вбивала і знущалася з мирних громадян України, примусять сісти РФ на лаву підсудних.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк зауважив, що називати геноцид геноцидом – це наближати кінець масових убивств в Україні.

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"Байден показав готовність називати російські військові злочини геноцидом. Це крок до того, аби примусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам украй важливо давати точні юридичні дефініції тому, що відбувається", – написав радник голови Офісу президента України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 13 квітня уперше офіційно назвав війну в Україні геноцидом. Зокрема, президент США пояснив, що йдеться про геноцид, який вчинений Володимиром Путіним.

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