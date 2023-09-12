"Крок до звільнення Криму": у ГУР розповіли нові подробиці операції з "вишками Бойка"

Представник ГУР розповів, як військові заходили на платформи у Чорному морі та як вони допоможуть звільнити Крим.

Україна повернула під контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою. Росія окупувала "вишки Бойка" 2015 року, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Після вдалої операції ГУР Росія втратила частину можливостей для спостереження та ураження українських сил, а Сили оборони ці можливості отримали, розповів LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Операція із відновлення контролю над газовими та нафтовими платформами в Чорному морі проходила у кілька етапів. Її розробляли у колаборації з іншими структурами, але на фінальному етапі працювали виключно співробітники ГУР.

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"Деякі об’єкти ще необхідно було знайти. Під час операції використовувався весь набір доступних інструментів, включно з супутниковими даними", - розповів Юсов.

За його словами, під час першого етапу операції військові на гумовому човні, попри негоду, пришвартувалися до платформи та обстежили її.

"Одну з проблем створив російський винищувач Су-30, який рухався в напрямку острова Зміїний і пролітав повз платформу. Через кілька хвилин після прольоту був завданий бомбовий удар по Зміїному. Утім, українські військові змогли успішно знешкодити російську РЛС", - розповів деталі спецоперації представник ГУР.

А вже через кілька днів військові ЗСУ повернулися на установку на більшій кількості човнів, щоб забрати знайдені ворожі трофеї: вертолітні боєприпаси типу НАР та РЛС "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

"Під час чергової фази операції російському Су-30 все ж вдалося вистежити українські катери, відбувся бій. Розвідники на катерах змогли вразити винищувач із ПЗРК. Російський літак змушений був відступити", - зазначив Андрій Юсов.

Проте, який вигляд матиме відновлення контролю над "вишками Бойка" – у Головному управлінні розвідки поки не розголошують.

"Щодо постійної присутності коментувати не будемо, щоб не полегшувати роботу спецслужбам РФ. Відновлення контролю – це ефективне використання цих об'єктів, щоб допомагати Силам оборони", - зауважив Юсов.

Повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі у гУР називають кроком до звільнення тимчасово окупованого Криму.

"Якщо ми аналізуємо події у Криму за останні кілька місяців, то бачимо активні заходи. Це черговий крок до звільнення Криму та повернення контролю над акваторією Чорного моря", - резюмував Андрій Юсов.

Чому платформи називають "вишками Бойка", хто їхній власник та як їх захопили росіяни – читайте в матеріалі ТСН.ua

Нагадаємо, у ВМС розкрили неочікувані подробиці операції з "вишками Бойка".

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