"Крок доброї волі": Мережа вибухнула мемами після втечі окупантів зі Зміїного (фото)

"Крок доброї волі": Мережа вибухнула мемами після втечі окупантів зі Зміїного (фото)

Після звільнення українськими захисниками острова Зміїного окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря.

Українські захисники звільнили острів Зміїний від російських окупантів. У Міноборони РФ підтвердили вивід військ звідти, однак свою втечу назвали "кроком доброї волі".

У Мережі висміяли поразку росіян та брехню пропагандистів.

Фото: Max Moshkovsky

"Які кумедні орки. Отримуючи системно "люлів" на острові Зміїний, вони вирішили таки втекти. Але ганебні втечі завернули в жест доброї волі. Сподіваюся, йшли з піснями та плясками?)",

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"Негативне спливання позитивної волі. Із Кримом теж так буде)",

"Новина про нашу перемогу в рос. ЗМІ звучатиме так: "Закінчивши операцію зі звільнення Донбасу та Криму, російські війська добровільно звільняють від себе Донбас та Крим!",

"Получили триндюлів , і одразу добра воля з'явилася...",

"Ось виявляється як виглядає виконання всіх завдань))", - написали українці в Мережі.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вже охрестив це "величезною перемогою ЗСУ".

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