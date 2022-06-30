"Крок доброї волі": Мережа вибухнула мемами після втечі окупантів зі Зміїного (фото)

Після звільнення українськими захисниками острова Зміїного окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря.
Українські захисники звільнили острів Зміїний від російських окупантів. У Міноборони РФ підтвердили вивід військ звідти, однак свою втечу назвали "кроком доброї волі".
У Мережі висміяли поразку росіян та брехню пропагандистів.
"Які кумедні орки. Отримуючи системно "люлів" на острові Зміїний, вони вирішили таки втекти. Але ганебні втечі завернули в жест доброї волі. Сподіваюся, йшли з піснями та плясками?)",
"Негативне спливання позитивної волі. Із Кримом теж так буде)",
"Новина про нашу перемогу в рос. ЗМІ звучатиме так: "Закінчивши операцію зі звільнення Донбасу та Криму, російські війська добровільно звільняють від себе Донбас та Крим!",
"Получили триндюлів , і одразу добра воля з'явилася...",
"Ось виявляється як виглядає виконання всіх завдань))", - написали українці в Мережі.
Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вже охрестив це "величезною перемогою ЗСУ".
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