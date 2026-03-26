Крок за кроком вибивають ворога: ДШВ взяли під контроль черговий населений пункт

Українські захисники звільнили Березове на Дніпропетровщині / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники продовжують успішно гнати ворога з нашої землі, завдаючи йому нищівних ударів. Підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно провели операцію та взяли під повний контроль населений пункт Березове у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Десантники нищать ворога

У повідомленні командування наголошується, що блискучу операцію зі звільнення Березового провели воїни 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Українські десантники крок за кроком вибивають російських окупантів з рідної землі, демонструючи високий професіоналізм та незламність.

Військові підкреслюють, що там, де вступають у бій підрозділи ДШВ, росіяни незмінно зазнають колосальних втрат, а більшість загарбників залишається в українській землі назавжди.

Ситуація на фронті — останні новини

Окупанти суттєво посилили тиск практично по всій лінії бойового зіткнення, форсувавши події та перейшовши до масованих штурмових дій. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де ворог активно підтягує резерви, формуючи штурмові групи по 15–20 осіб, і використовує потужні авіабомби ФАБ-500 для знищення позицій Сил оборони. Водночас на Куп’янському напрямку українські захисники настільки розширили так звану «кілзону», що будь-яка спроба окупантів підвезти піхоту технікою закінчується її миттєвим знищенням ще задовго до лінії атаки.

На тлі важких оборонних боїв Збройні Сили України проводять і надзвичайно успішні наступальні дії. Зокрема, триває потужна операція ЗСУ на Олександрівському напрямку, де Сили оборони вже звільнили дев’ять населених пунктів: сім — у Дніпропетровській області та два — у Запорізькій. Ще три населені пункти повністю зачищені від залишків російських військ. Загалом на цьому напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи змогли відновити контроль над територією площею близько 440 квадратних кілометрів.

Ціною неймовірних зусиль українські оборонці продовжують системно перемелювати живу силу та техніку ворога. Згідно з офіційними даними Генерального штабу, лише протягом минулої доби на всіх ділянках фронту було ліквідовано понад 1200 російських загарбників. Крім того, Сили оборони завдали безпрецедентного удару по «очах» противника, знищивши рекордні 2038 ворожих безпілотників різного типу.