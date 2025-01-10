Кроки були превентивні: Зеленський пояснив, що було б без Курської операції

За інформацією президента, станом на сьогодні на Курщині перебуває 60 тис. військ РФ.

Операція ЗСУ у Курській області була вимушеним превентимним кроком, адже Путін планував окупувати Суми і Харків.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.

"Наші кроки в Курському напрямку були превентивні. Бо Україна та партнери знали, що наступна ціль Путіна окупувати нашу Північ – Суми та Харків. Ми побачили велику кількість накопичення російських військ для окупації Сум. І ми зробили перший крок – раніше ніж вони. Нам це сильно допомогло", – пояснив глава держави.

За інформацією президента, станом на сьогодні на Курщині перебуває 60 тис. військ РФ, що також допомогло Силам оборони на Харківщині, оскільки окупанти перекинули звідти на Курщину значну кількість своїх військ.

"Тобто це був тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їхні землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно, в себе вдома, без війни. Це єдине, що нам потрібно", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області.

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