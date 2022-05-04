Кропивницький: ракета РФ влучила в інфраструктурний об’єкт за межами міста

Неспокійний вечір видався і у жителів Кіровоградщини. Росіяни здійснили ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів області.
В інфраструктурний об’єкт за межами Кропивницького влучила російська ракета.
Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Неспокійний вечір над Кіровоградщиною. Є приліт в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють. Подробиці згодом", – зазначив Райкович.
Нагадаємо, що у Дніпрі одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру.
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