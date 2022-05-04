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Кропивницький: ракета РФ влучила в інфраструктурний об’єкт за межами міста

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Кропивницький: ракета РФ влучила в інфраструктурний об’єкт за межами міста

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

Неспокійний вечір видався і у жителів Кіровоградщини. Росіяни здійснили ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів області.

В інфраструктурний об’єкт за межами Кропивницького влучила російська ракета.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Неспокійний вечір над Кіровоградщиною. Є приліт в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють. Подробиці згодом", – зазначив Райкович.

Нагадаємо, що у Дніпрі одну ракету збила ППО, друга поцілила у залізничну інфраструктуру.

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