Кропивницький: рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників, є постраждалі

Внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
Уночі 19 березня росіяни завдали ударів безпілотниками по Кропивницькому.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні в соцмережах.
Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.
За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина.
На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. Розгорнуто пункт незламності.
Від ДСНС залучено 65 осіб особового складу та 15 одиниць техніки.
Нагадаємо, що у Кропивницькому 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.