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Кропивницький: рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників, є постраждалі

Кропивницький: рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників, є постраждалі

Унаслідок атаки у Кропивницькому постраждало 8 осіб / Фото: t.me/s/dsns_telegram

Внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Уночі 19 березня росіяни завдали ударів безпілотниками по Кропивницькому

Про це інформує ДСНС України у повідомленні в соцмережах. 

Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина. 

На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. Розгорнуто пункт незламності.

Від ДСНС залучено 65 осіб особового складу та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у Кропивницькому 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.

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