Кротевич прокоментував пояснення Нацгвардії зникнення його держнагороди: не технічна помилка

Богдан Кротевич («Тавр») заявив, що відсутність нагороди не проблема — проблема в несправедливості системи / © Telegram Богдана Кротевича

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Захисник «Азовсталі», ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич («Тавр») прокоментував ситуацію зі зникненням його імені з президентського указу про нагородження.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«У мене немає жодних претензій у цій ситуації до Національної гвардії», — написав він, наголосивши, що НГУ не впливає на укази президента, тим паче — на їх оприлюднення на сайті глави держави.

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Кротевич зазначив, що технічної помилки бути не могло, адже спочатку прізвище було в указі, а потім зникло.

«У цілому, як це часто буває, крайніми зробили невинних», — додав він, висловивши сподівання, що в Офісі Президента звернуть на це увагу.

Боєць також наголосив, що не вважає проблемою сам факт відсутності нагороди, якщо вона справді не була заслужена, але обурений тим, як працює система.

«Ненормально, коли система не працює, а дехто використовує її слабкі місця для особистої вигоди чи помсти», — резюмував він.

Нагадаємо, у Кротевича забрали орден Богдана Хмельницького 2 ступеня. Потім У НГУ прокоментували ситуацію, яка сталася. Там зазначили, що неточність, яка виникла під час підготовки документів, уже усунена.