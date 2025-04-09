Кротевич зізнався, чому на 70% вже вирішив звільнитися з ЗСУ

Богдан Кротевич з позивним «Тавр» / © Telegram Богдана Кротевича

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Підполковник Богдан Кротевич з позивним «Тавр» пояснив, чому «на 70% вже вирішив звільнитися» з української армії.

Про це боєць розповів у інтерв’ю The Guardian.

Кротевич — ветеран, який досі служить у лавах ЗСУ. Він поділився, що «на 70% вже вирішив звільнитися» з української армії, оскільки командири «вимагають від солдатів того, чого самі б не зробили».

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Зауважимо, що оскільки «Тавр» — колишній військовополонений, то є одним із небагатьох, хто має офіційне право звільнитися з військової служби.

За словами Кротевича, Генеральний штаб ЗСУ наказав, щоб після ротації військові не відпочивали в тилу, а перебували на відстані 50 м від передової — зазвичай на передовій спостережній базі взводу.

«Це ставить усіх цих людей під серйозну загрозу. Командування злочинно не розуміє сучасних принципів ведення війни, зокрема того, як працюють FPV-дрони та планувальні бомби», — висловився бойовий офіцер.

Нагадаємо, у лютому Кротевич залишив посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» і пояснив причини свого рішення. Однак тоді він зазначав, що не йде повністю із Сил оборони України.