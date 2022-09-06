"Кров за кров": Жданов пояснив, чому Кадиров шукає "шляхи відступу" з Чечні

За словами експерта, Кадиров, ймовірно, шукає собі систему безпеки — "тепле місце, де його не зможуть дістати".

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Олег Жданов прокоментував заяву скандального очільника російської Чечні Рамзана Кадирова, де той натякав про свою відставку.

Про це Жданов сказав в ефірі каналу FREEДОМ.

За його словами, Кадиров, ймовірно, шукає собі систему безпеки — "тепле місце, де його не зможуть дістати".

"У Чечні (зростають — Ред.) протестні настрої. Там же як — "кров за кров". А він вбив дуже багатьох чеченців, коли домовився з Путіним", — каже експерт.

Жданов припустив, що Кадиров шукає шляхи відступу, тому призначення на посаду заступника очільника Росгвардії виглядає не таким і малоймовірним. Водночас експерт розповів про існування суперечностей між Кадировим і очільником Росгвардії Віктором Золотовим.

"Був прецедент, коли в Чечні проводили змагання на присвоєння крапового берету, а "кадирівці" – це також бійці Росгвардії. І чеченці програли, але почали бійку, бо були незгодні з результатами. І особисто Золотов брав участь у втихомиренні бійки. Тому там є свої протистояння – у Золотова і Кадирова", — зазначає Жданов.

Нагадаємо, що скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров заговорив про відставку (відео). А російські ЗМІ повідомили, що він може бути призначений на керівну посаду в Росгвардії.

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