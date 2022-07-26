"Крові там багато буде": Арестович пояснив, чи може Україна піти у контратаку без літаків

Чи піде Україна шляхом такого показового продавлювання, незважаючи на втрати, це велике питання, зауважив радник голови ОП.

Україна може піти у контратаку і без літаків, бо засоби типу HIMARS та самохідні артилерійські гармати з керованими снарядами, які передали Україні, безпілотники, які зараз масово передаються, ударні камікадзе, вони дозволяють створити локальну перевагу на конкретній ділянці, так би мовити, винести і зайти.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у коментарі UKRLIFE.TV, проте зауважив, що це може дорого коштувати ЗСУ.

"Але сили, які вони (російські окупанти – ред.) перекидають, російське командування у загрозливому напрямку, вони достатні, щоб нам потріпати нерви і крові там буде багато… Чи підемо ми шляхом такого показового продавлювання, незважаючи на втрати, щоб звільнити той самий Херсон, наприклад, умовно кажучи, це велике питання", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Київ повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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