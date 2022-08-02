Крупін показав, який вигляд мають авто захисників після обстрілів: "Щодня потрапляють у піз**рєз"

Фронтмен гурту "Корупція", український співак Міша Крупін під час повномасштабної війни Росії в Україні почав волонтерити.

Знаменитість допомагає організувати збір та доставку гуманітарної допомоги до Харкова, а також займається збором коштів на придбання авто для передової.

Зокрема, музикант вирішив показати підписникам свого Instagram, який вигляд мають машини захисників після обстрілів.

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"Хлопці надіслали світлини своїх корчів просто для розуміння. Кожного дня вони потрапляють у піз**рєз. Зараз моя мета – зміцнювати якомога більше та швидше харківський напрямок, цього тижня ще один пікап поїде куди треба", – прокоментував Міша та оприлюднив номер карти для допомоги.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч дорікнула колегам, які через війну поїхали за кордон. Співачка вважає, що артист – це не та професія, коли можна десь відсиджуватися.

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