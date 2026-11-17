Удар по Кримському мосту 17 листопада / © Telegram / Сергій Стерненко

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Удар Сил оборони 17 листопада по Кримському мосту має не тільки символічне, а й вагоме практичне значення. Сама переправа близько року не має для диктатора Путіна статусу «сакральної».

Про це журналіст та аналітик Вадим Денисенко написав у Facebook.

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Удар по Кримському мосту 17 листопада: думка аналітика

За словами експерта, російський диктатор нині перебуває в іншій віртуальній реальності, де він перетворюється на «третій полюс світу» і знищує НАТО.

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Попри це, Москва постійно погрожувала знищенням мостів через Дніпро у відповідь на українські удари по Кримському мосту. Однак, як зауважив Денисенко, росіяни розпочали атакувати переправи першими.

«Крим, де-факто опинився в блокаді. Поромів нема, залізниці нема. Є тільки дорога смерті через, так званий, сухопутний коридор. Тобто там реально буде дуже погана ситуація», — пише Денисенко.

Денисенко прогнозує, що в російському інформаційному просторі Крим, Севастополь та інші окуповані території України просто зникнуть з порядку денного.

Таку тактику Кремль уже застосовував щодо Курської області під час української операції та щодо Бєлгорода під час блекауту, тоді як українських інформаційних ресурсів наразі бракує, щоб перебити цю тишу.

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«Удар по мосту вплине на воєнну логістику УВ Днепр. І не дасть можливості росіянам посилити воєнні дії на цьому напрямку. При цьому, обмеження Starshield, на жаль, обмежують наші можливості кошмарити трасу „новороссия“», — додав Денисенко.

Кримський міст: останні новини

Нагадаємо, внаслідок учорашньої атаки 16 листопада Кримський міст зазнав пошкоджень дорожнього покриття щонайменше у двох місцях, а його аркова конструкція вигнулася приблизно на 15 градусів.

Через деформацію арки фахівці припускають зниження несучої здатності судноплавного прольоту, що ставитиме під загрозу його подальші розрахункові навантаження.

Попри те, що російська влада називає пошкодження незначними та обіцяє швидке відновлення, окупаційна адміністрація після інциденту серйозно налякана і скаржиться на дефіцит ППО.

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