Крим і Донбас під прицілом: ЗСУ "підсмажили" пункти управління армії РФ, 18 окупантів відправили у пекло

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 28 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських загарбників на окупованих територіях.

Про це повідомив Генштаб.

«Зокрема, уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних об’єктів „СТ-68“ (Феодосія, ТОТ АР Крим). РЛС „СТ-68“ призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника. Також уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Калинового та Новогродівки Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.

Серед іншого, 27 травня уражено пункт управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області. Підтверджено знищення об’єкта — за попередніми даними безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч проти 27 травня було уражено нафтопереробний завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Новини партнерів