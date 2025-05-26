"Крим має стати непридатним для Росії": генерал США розповів, як Україна може його повернути

Кримський міст.

Реклама

Україна не має поступатися жодним клаптиком своєї території, а особливо Кримом, який має винятково важливе географічне значення.

Про це заявив генерал Бен Годжес в інтерв’ю Radio NV, підкресливши, що саме заради цього півострова свого часу Катерина ІІ розпочала його анексію, і саме тому він залишається ключовим у нинішній війні.

“Я вірю, що Україна поверне Крим. І коли це станеться — це зламає Росію зсередини”, — сказав Годжес.

Реклама

Він вважає, що на дипломатію покладатися не варто, адже Путін не погодиться на жоден формат, який передбачає втрату Криму. Зате українське військове керівництво, на думку генерала, діє стратегічно грамотно.

Щодо тактики, Годжес зазначив, що Крим треба повністю ізолювати:

знищити Керченський міст;

зірвати логістику;

зробити неможливим використання півострова для базування російських літаків, кораблів і постачання армії.

Це, за його словами, може бути досягнуто високоточними ударами, спецопераціями та диверсіями.

“Десантна операція наразі нереальна — сучасна війна з дронами та далекобійною зброєю не дозволить. Але ЗСУ знайдуть шлях. Не цього року, можливо, і не наступного, але це станеться”, — додав він.

Реклама

Годжес підкреслив, що Крим — це не лише про символіку, а й про суверенітет і майбутнє економіки України.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, чому Кримський міст досі не знищений.