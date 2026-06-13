Дмитро Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

Реклама

Тимчасово окупований Крим продовжує відігравати важливу роль у військовій логістиці РФ.

Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, ураження російських військових об’єктів у Криму дозволяє розширювати зону контролю України в Чорному морі. Водночас на самому півострові залишається велика кількість важливих військових цілей.

Реклама

«Не слід забувати що Крим — це про Новоросійськ, це про шлях просування цих засобів, які вражають, зокрема, і там об’єкти… Все це летить фактично теж через Крим. Це, звісно, і про контроль Чорного моря, це авіація, яка там знаходиться, — п’ять аеродромів, нагадую. Так, деякі з них вже фактично не активні, але все одно авіація в небі над Чорним морем 24 на 7 працює», — сказав Плетенчук.

Він наголосив, що доти, доки окупанти мають доступ до пального та можуть використовувати аеродроми на півострові, вони продовжуватимуть застосовувати ці можливості для ведення бойових дій.

«Звісно, не слід забувати, що Крим — це пусковий майданчик. „Іскандер-М“ звідти летить у глиб України, по Київщині зокрема, протикорабельні різноманітні комплекси — „Бал“, „Бастіон“ — які використовуються по факту теж у режимі балістики. Тому так, цілей там вистачає», — додав військовий.

Речник ВМС також зазначив, що українські сили регулярно завдають ударів по російських системах ППО та інших військових об’єктах, які прикриваються ешелонованою протиповітряною обороною на території окупованого Криму.

Реклама

Раніше повідомлялося, що продовження українських ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України ведуть системну роботу з ліквідації російських логістичних шляхів у тимчасово окупованому Криму.

Новини партнерів