Крим у вогні: ССО розгромили пункт управління ракетними комплексами РФ (відео)

Удар ССО по об’єкту російської армії в окупованому Криму

Українські Сили спеціальних операцій провели серію нічних ударів Middle-strike по об’єктах ворога в окупованому Криму та на Запоріжжі. Знищено пункти управління ракетами, замасковані системи ППО та склад боєприпасів.

Про це повідомили в телеграм-каналі ССО.

У ніч проти 17 березня підрозділи Middle-strike Сил спецоперацій завдали ударів по військових об’єктах противника у Криму та в Запорізькій області.

У районі Верхньокурганного було уражено пункт управління ракетними комплексами та мобільну вогневу групу ворога. У Шкільному дрон ССО знищив замаскований елемент зенітно-ракетної системи С-400.

У населеному пункті Терпіння на Запоріжжі під удар потрапив склад боєприпасів російської 58-ї загальновійськової армії.

Як зазначили в ССО, удари Middle-strike спрямовані на ворожі об’єкти на окупованих територіях України.

Там також пояснили, що системне ураження ешелонованої ППО противника істотно послаблює його можливості контролювати повітряний простір і прикривати власні сили.

