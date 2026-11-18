Скільки ремонтуватимуть Кримський міст / © Новини.LIVE

Реклама

Актуальні пошкодження Кримського моста можна охарактеризувати як середньої тяжкості. На відбудову знищеної арки та суміжного автомобільного прольоту знадобиться понад рік.

Таку думку висловив капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ, військовий оглядач Андрій Риженко для «РБК-Україна».

Реклама

На скільки може розтягнутися ремонт Кримського моста

Найвагомішим стратегічним результатом аналітик називає перекриття водного шляху. Масивна металева споруда заввишки приблизно 45 метрів і вагою 6 тисяч тонн обвалилася просто в судноплавне русло Керченської протоки.

Реклама

«Швидше за все, з міркувань безпеки її просто шляхом підводних вибухів розберуть і утилізують, а робитимуть нову. Але на цей період Керченська протока заблокована. Це, швидше за все, тижні мінімум, можливо, місяці. Судноплавства тут жодного не буде для російських та окупованих українських портів», — каже Андрій Риженко.

Окрім цього, наслідки влучання по переправі ставлять у вкрай скрутне становище Чорноморський флот ворога. Упродовж кількох наступних місяців росіяни не зможуть поповнювати його новими плавзасобами, перекидаючи кораблі з акваторії Азова чи зі складу Каспійської флотилії.

За підрахунками експерта, блокування цього транспортного коридору урізає військову логістику загарбників на 25–33%.

Основний масив вантажів на південний напрямок росіяни наразі переправляють суходолом через Приазов’я. Для цього використовується траса М-14 або, як її називають окупанти, «Новоросія», яка з’єднує Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ та Джанкой. Утім, ЗСУ тримають цю трасу під вогневим контролем.

Реклама

У квітні 2026 року один із засновників оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман зазначав, що повністю ліквідувати міст Україна наразі не здатна, зате може періодично виводити з ладу його окремі секції.

Риженко пояснює: щоб знищити надміцні залізобетонні палі, знадобиться набагато більше вибухівки, ніж для руйнування металевих елементів. За його розрахунками, для повної ліквідації споруди — залежно від обраного способу атаки — доведеться застосувати від однієї тонни до кількох сотень тонн вибухової речовини.

Проте, додає аналітик, зупинити рух переправою можна й без знищення абсолютно всіх її опор. Остання атака на Кримський міст показала, що виведення з ладу ключових вузлів конструкції може надовго паралізувати експлуатацію мосту навіть без тотального руйнування.

Риженко також зауважив, що росіяни обгородили бетонні стійки переправи суцільним бар’єром на рівні води, перекривши таким чином шлях для ударних морських дронів.

Реклама

Що з Кримським мостом сьогодні

Російські окупанти частково відновили логістичне сполучення Кримським мостом, запустивши рух поїздів залізничною гілкою. Це відбулося попри сильні вибухи та значні руйнування, яких переправа зазнала внаслідок атак учора.

У Мережі вже з’явилися кадри руху поїзда залізничною частиною мосту, які оприлюднив телеграм-канал Exilenova+. На оприлюдненому відео помітно, що сусідній дорожній проліт та арка автомобільної частини повністю знищені, проте рух залізницею через Керченську протоку наразі функціонує.

Новини партнерів