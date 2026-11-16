Кримський міст не зруйнувати звичайними ударами: військовий розповів, чого бракує атакам ЗСУ

Як зруйнувати Кримський міст / © Associated Press

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Військовослужбовець 41-го полку безпілотних систем «Pilum» Станіслав Бунятов, відомий під псевдо «Осман», розповів, що треба для повного знищення незаконно зведеного Кримського мосту, який не раз атакували бійці ЗСУ.

Думками він поділився у своєму Telegram-каналі.

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Як знищити Кримський міст: думка військового

Військовий оцінив українські атаки на Кримський міст та додав, чого в них бракує. За його словами, удари ЗСУ по Кримському мосту завдають не більше шкоди, ніж російські удари по українських мостах.

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«Щоб зруйнувати його, потрібен комплексний удар по опорах або точний удар тактичною ядерною зброєю, якої у нас тепер немає», — пише військовий.

Він додав, що нічна атака на міст є радше приємним моментом для настрою.

Атака на Кримський міст 16 листопада: наслідки

Нагадаємо, 16 листопада о 05:38 по Кримському мосту було завдано удару під час масованої атаки безпілотників, унаслідок чого пошкоджено одну з арок судноплавного прольоту.

За повідомленнями пабліків, після влучання арку візуально повело приблизно на 15 градусів, на під’їздах до переправи утворилися черги з близько 2000 автомобілів, а окупаційна влада перекрила рух і розгорнула оперативний штаб у Керчі.

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У Мінтрансі РФ заявили про відсутність постраждалих і зупинку автомобільного руху для оцінки пошкоджень, тоді як Дмитро Пєсков назвав руйнування незначними та запевнив, що сполучення мостом триває. За твердженням російського Міноборони, тієї ночі над окупованим Кримом, морями та 15 регіонами РФ нібито збили 1336 дронів.

Водночас за даними партизанського руху «АТЕШ», окупаційні адміністрації на півострові серйозно занепокоєні цією атакою.

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