ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
2 хв

Кримський міст не зруйнувати звичайними ударами: військовий розповів, чого бракує атакам ЗСУ

Що потрібно для повного знищення Кримського мосту та чому попередні атаки ЗСУ не дали бажаного результату?

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Як зруйнувати Кримський міст

Як зруйнувати Кримський міст / © Associated Press

Військовослужбовець 41-го полку безпілотних систем «Pilum» Станіслав Бунятов, відомий під псевдо «Осман», розповів, що треба для повного знищення незаконно зведеного Кримського мосту, який не раз атакували бійці ЗСУ.

Думками він поділився у своєму Telegram-каналі.

Як знищити Кримський міст: думка військового

Військовий оцінив українські атаки на Кримський міст та додав, чого в них бракує. За його словами, удари ЗСУ по Кримському мосту завдають не більше шкоди, ніж російські удари по українських мостах.

«Щоб зруйнувати його, потрібен комплексний удар по опорах або точний удар тактичною ядерною зброєю, якої у нас тепер немає», — пише військовий.

Він додав, що нічна атака на міст є радше приємним моментом для настрою.

Атака на Кримський міст 16 листопада: наслідки

Нагадаємо, 16 листопада о 05:38 по Кримському мосту було завдано удару під час масованої атаки безпілотників, унаслідок чого пошкоджено одну з арок судноплавного прольоту.

За повідомленнями пабліків, після влучання арку візуально повело приблизно на 15 градусів, на під’їздах до переправи утворилися черги з близько 2000 автомобілів, а окупаційна влада перекрила рух і розгорнула оперативний штаб у Керчі.

У Мінтрансі РФ заявили про відсутність постраждалих і зупинку автомобільного руху для оцінки пошкоджень, тоді як Дмитро Пєсков назвав руйнування незначними та запевнив, що сполучення мостом триває. За твердженням російського Міноборони, тієї ночі над окупованим Кримом, морями та 15 регіонами РФ нібито збили 1336 дронів.

Водночас за даними партизанського руху «АТЕШ», окупаційні адміністрації на півострові серйозно занепокоєні цією атакою.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie