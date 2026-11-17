Атаки на Кримський міст 16 та 17 листопада

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Удари по Кримському мосту 16 та 17 листопада стали однією з найрезонансніших операцій Сил оборони України, наслідки якої можуть суттєво вплинути на військову логістику Росії на південному напрямку.

Незаконно збудована переправа, яку Кремль роками називав символом окупації Криму та російського контролю над півостровом, знову опинилася під прицілом українських захисників. Цього разу атаки відбувалися у два етапи та, за повідомленнями, призвели до критичних пошкоджень конструкцій мосту.

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ТСН зібрала всі подробиці атак 16 та 17 листопада, коментарі фахівців та фото пошкодженого Кримського мосту.

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Атаки на Кримський міст 16 та 17 листопада

У ніч проти 16 листопада по Кримському мосту було завдано масованого удару дронами. Згідно з супутниковими знімками та повідомленнями моніторингових каналів, на автомобільній частині переправи було пошкоджено дорожнє полотно щонайменше у двох місцях, а також зафіксовано деформацію правої арки судноплавного прольоту.

Окупаційна влада Криму перекрила рух транспорту та розгорнула в Керчі оперативний штаб, унаслідок чого по обидва боки мосту в чергах застрягли близько 2000 автомобілів, а загарбники почали готуватися до запуску реверсного руху.

У Кремлі намагалися применшити наслідки атаки: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав пошкодження незначними, а віцепрем’єр Марат Хуснуллін пообіцяв оперативно оцінити та відновити об’єкт.

За даними партизанського руху «Атеш», удар викликав серйозне занепокоєння серед окупаційних адміністрацій Криму, які розглядають цю атаку як частину спланованої операції ЗСУ разом із нещодавніми ударами по мостах у Ростовській області. Місцеві чиновники скаржаться на гостру нестачу засобів ППО для одночасного захисту переправи та нафтової інфраструктури, дефіцит пального й перебої зі світлом.

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Уже 17 листопада відбулася повторна атака Сил оборони України на незаконно зведений Кримський міст. За повідомленнями очевидців та моніторингових каналів, у районі переправи пролунало близько семи потужних вибухів, від яких у будинках окупованої Керчі тремтіли стіни та на короткий час зникло світло.

У Мережі також опублікували кадри з бортової камери української крилатої ракети «Фламінго», що прямує до цілі, внаслідок влучання якої частина споруди зазнала критичних руйнувань.

За даними OSINT-аналітиків видання ASTRA та проєкту Exilenova+, повторні удари були спрямовані по мостових арках, які вже отримали деформації під час атаки 16 листопада. Внаслідок влучання арка автомобільної частини переправи зазнала критичних пошкоджень і впала у воду, а дорожнє полотно перекосилося та просіло.

На кадрах об’єктивного контролю зафіксовано суттєвий обвал, через який використання автомобільної частини незаконно збудованого мосту стало практично неможливим.

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Окупаційна влада Криму та Севастополя в особі Сергія Аксьонова й Михайла Развожаєва підтвердила атаку та закликала жителів утриматися від поїздок у бік переправи. Місцеві медіа повідомляють про повне припинення як автомобільного, так і залізничного руху мостом.

Фото та відео Кримського мосту

Фото внаслідок атаки 16 листопада:

© російські телеграм-канали

© Крымский ветер

© Телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело»

© із соцмереж

Фото Кримського моста після атаки 17 листопада:

© скриншот з відео

Заява Зеленського про атаку на Кримський міст

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку на Кримський міст, висловивши вдячність усім причетним до її проведення: Службі безпеки України, задіяним підрозділам Сил оборони, очільнику Міноборони, Головнокомандувачу та Генштабу ЗСУ, а також українським виробникам озброєння.

За словами Зеленського, ця безпрецедентна операція стала відповіддю на ворожі удари по українській інфраструктурі. Як зазначив президент, результати влучання по головній військовій переправі між територією РФ та окупованим українським півостровом уже очевидні.

Цей удар став фіналом сьомого етапу тривалої операції, що тривала кілька тижнів під спільним керівництвом та координацією СБУ і Генерального штабу ЗСУ. Протягом цього часу українські захисники крок за кроком вибивали ворожі системи ППО, РЛС, комплекси РЕБ та інші цілі, розчищаючи шлях до основного об’єкта.

«Сьогодні — вже на ключовому етапі — взірцево себе показали безпілотники „Паляниця“, які уразили автомобільну частину мосту, і ракети „Нептун“, дрони „Рута“ та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою „Фламінго“ наші воїни здійснили кероване ураження — і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд», — пише президент.

Водночас очільник держави нагадав, що Україна не раз пропонувала Москві кроки до деескалації, проте у відповідь отримувала лише категоричні відмови. Російська армія щодня б’є по українських інфраструктурних об’єктах, включно з мостами у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та на Одещині.

Що кажуть експерти про наслідки атаки на міст у Криму

За оцінкою журналіста й аналітика Вадима Денисенка, удар Сил оборони по Кримському мосту 17 листопада має передусім вагоме практичне значення, адже для Володимира Путіна ця переправа вже близько року не є «сакральною».

За словами експерта, після пошкодження мосту окупований Крим де-факто опинився в блокаді: поромне та залізничне сполучення відсутні, а єдиним маршрутом залишається так званий «сухопутний коридор», який аналітик назвав «дорогою смерті».

Удар суттєво ускладнить воєнну логістику російського угруповання військ «Днепр» і не дозволить окупантам посилити бойові дії на цьому напрямку, хоча обмеження роботи Starshield наразі заважають українським силам повноцінно атакувати трасу «Новоросія».

Денисенко також прогнозує, що в російському інформаційному просторі тему Криму, Севастополя та інших окупованих територій просто приберуть із порядку денного. Кремль уже використовував таку тактику замовчування щодо ситуації в Курській області під час української операції та блекауту в Бєлгороді.

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, успішний удар по Кримському мосту став частиною однієї з наймасованіших атак, під час якої по цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях України одночасно вдарили понад 1500 засобів ураження.

Експерт наголосив, що жоден із застосованих засобів ураження окремо не дав би такого результату, але їхнє точне комбіноване застосування дозволило завдати мосту критичних руйнувань.

Унаслідок цього удару Росія втратила один із ключових логістичних маршрутів, яким постачала військову техніку, пальне, зброю та боєприпаси не лише до Криму, а й до хабу для забезпечення всього південного угруповання окупаційних військ.

За прогнозом Долінце, це суттєво послабить ворога на відповідних напрямках і змусить його переорієнтуватися на наземний сухопутний коридор, де російська військова логістика стане легкою ціллю для українських засобів ураження класу «мідлстрайк».

Як зазначив засновник і керівник Центру підготовки операторів БПЛА «КРУК» та громадський діяч Віктор Таран, після падіння однієї з арок Кримського мосту в море разом із полотном швидкий ремонт переправи є неможливим.

Для підняття та заміни прольоту потрібні великі плавучі крани, які в Керченській протоці одразу стануть мішенню для українських дронів. Відтак ремонт затягнеться на місяці, якщо взагалі виявиться реальним.

Криму загрожує серйозний дефіцит пального вже цієї зими. А якщо уламки арки заблокували судноплавний фарватер, під загрозою опиниться ще й вихід з Азовського моря для портів РФ.

«Залізне 5000-тонне одоробло, яке впало поперек фарватера, мало 45 метрів висоти. Глибина Керч-Єнікальського каналу безпосередньо під арками становить метрів дев’ять. Фарватер перекрито. Сполучення між Чорним і Азовським морем, Волгодоном немає. Надовго», — написав військовий моряк у відставці та керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» та експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин Михайло Гончар пише, що знищення автомобільної частини Керченського мосту спричинило каскадний ефект через блокування Керч-Єнікальського каналу. Через обвал конструкції навігація протокою поставлена на тривалу паузу, що зачіпає не лише порти Азовського моря, а й річкові порти Дону, Волги та Каспію.

Окрім військового аспекту, на додачу до літніх ударів підрозділу «Птахи Мадяра» по російських суднах у Приазов’ї, перекриття каналу створило довготривалий корок для експорту зерна та нафтопродуктів із заводів Середньої Волги, Ками й Дону. Експерт наголосив, що російська залізниця не витримає навантаження, якщо спробує перенаправити ці вантажопотоки в інші порти.

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян пише, що проєкт «Фламінго» окупив себе, враховуючи вартість Кримського мосту та перетворення Азовського моря на внутрішню водойму без зовнішньої морської логістики.

Інвестиційний банкір та публіцист Сергій Фурса написав, що символ найвеличнішої перемоги Путіна обвалився.

«Ну що ж, коли Сталін у Ялті ділив світ, то ніякого Кримського Мосту не було. Путін же хоче все як у дідів. Путін же хоче нову Ялту. Тепер поїде із Сі і Трампом ділити світ, буде розповідати про перемоги. Міст тут явно зайвий. В 1945 році його не було (…) Зустріч трьох гігантів. Путін, який 5 років бере Малу Токмачку. Трамп, який будує бальну залу, 100 разів вже переміг Іран і успішно здає тільки когнітивні тести. І Сі, у якого фондовий ринок шукає нове дно, демографія колапсує, а економіку рятують експортом, який дотується на „всі гроші світу“».

Волонтер Сергій Стерненко переконаний, що цей удар не змусить росіян припинити атаки на українські мости, проте якщо агресор завдає ударів по нашій інфраструктурі, йому також має бути боляче.

На думку Стерненка, тепер окупанти залишаться без логістики до тимчасово захопленого Криму й усвідомлять, що українські можливості значно ширші, ніж вони уявляють. Попри всі труднощі, Україна вистоїть на своїй землі та продовжить руйнувати Російську Федерацію, доки та не припинить війну.

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