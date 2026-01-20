Критичний рівень ППО: Зеленський розкрив реальний стан оборони України

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит у протиповітряній обороні пов’язаний не зі зменшенням кількості ракет ППО в Україні, а з різким зростанням масштабів російських атак.

Про це глава держави розповів українським журналістам.

“У нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет російських під час атак”, – наголосив Зеленський.

Реклама

За його словами, Україна отримала трохи більше систем протиповітряної оборони, однак Росія суттєво наростила застосування балістичних ракет. При цьому РФ продовжує отримувати критичні компоненти для їх виробництва з-за кордону, зокрема від приватних компаній у партнерських країнах.

Президент підкреслив, що наразі єдиним ефективним засобом проти балістики залишаються ракети PAC‑3 для систем Patriot.

“Окрім PAC‑3, нічого не працює проти балістики. І ключ тут поки що в руках Сполучених Штатів Америки”, – зазначив він.

Водночас Зеленський звернув увагу, що Росія в рази збільшила кількість дронів-камікадзе типу Shahed, однак Україна змогла частково компенсувати це за рахунок розвитку перехоплювачів і мобільних вогневих груп.

Реклама

“Ми знаходимо інструменти, ми поборемо “шахеди”. Без цього неможливо вижити”, – сказав глава держави.

Президент наголосив, що критично важливими залишаються своєчасні постачання ракет, робота механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) та єдність США і Європи.

“Від цієї єдності дуже багато залежить у безпеці українців”, – підсумував Зеленський.

Раніше у ГУР повідомили, що Росія розглядає можливість завдання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).