- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 2 хв
Критичний рівень ППО: Зеленський розкрив реальний стан оборони України
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має більше систем ППО, але Росія значно збільшила кількість балістичних ракет. Єдиним ефективним засобом проти них залишаються ракети PAC‑3 для Patriot.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит у протиповітряній обороні пов’язаний не зі зменшенням кількості ракет ППО в Україні, а з різким зростанням масштабів російських атак.
Про це глава держави розповів українським журналістам.
“У нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет російських під час атак”, – наголосив Зеленський.
За його словами, Україна отримала трохи більше систем протиповітряної оборони, однак Росія суттєво наростила застосування балістичних ракет. При цьому РФ продовжує отримувати критичні компоненти для їх виробництва з-за кордону, зокрема від приватних компаній у партнерських країнах.
Президент підкреслив, що наразі єдиним ефективним засобом проти балістики залишаються ракети PAC‑3 для систем Patriot.
“Окрім PAC‑3, нічого не працює проти балістики. І ключ тут поки що в руках Сполучених Штатів Америки”, – зазначив він.
Водночас Зеленський звернув увагу, що Росія в рази збільшила кількість дронів-камікадзе типу Shahed, однак Україна змогла частково компенсувати це за рахунок розвитку перехоплювачів і мобільних вогневих груп.
“Ми знаходимо інструменти, ми поборемо “шахеди”. Без цього неможливо вижити”, – сказав глава держави.
Президент наголосив, що критично важливими залишаються своєчасні постачання ракет, робота механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) та єдність США і Європи.
“Від цієї єдності дуже багато залежить у безпеці українців”, – підсумував Зеленський.
Раніше у ГУР повідомили, що Росія розглядає можливість завдання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).