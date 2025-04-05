Кривава атака Росії на Кривий Ріг: зростає кількість постраждалих

Наслідки атаки / © t.me/dnipropetrovskaODA

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В Україні 4 квітня, під час жалоби за жертвами попереднього ракетного удару 2 квітня, коли загинули четверо людей. Кривий Ріг знову зазнав ракетної атаки. Наразі зросла кількість постраждалиї.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу. Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 — у важкому стані. Постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів», — розповів він.

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Окрім того, всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, на амбулаторному лікуванні.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив імена загиблих дітей:

Тимофій, 3 роки

Еспресо

Аріна, 7 років

Герман, 9 років

Данило, 15 років

Аліна, 15 років

Микита, 15 років

Костянтин, 16 років

Нікіта, 17 років

Місцева влада оголосила триденну жалобу за загиблими.

Російська сторона стверджує, що метою удару була зустріч українських командирів із західними інструкторами, проте українські військові відкидають ці заяви як дезінформацію.

Президент Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію у відповідь на цей напад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кривому Рогу касетна ракета впала на дитячий майданчик. 3-річний хлопчик помер у реанімації.